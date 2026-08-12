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Türk Bayrağını Yakan Kadın Gözaltına Alındı

Türk Bayrağını Yakan Kadın Gözaltına Alındı
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Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı Türk bayrağını çakmakla ateşe veren A.A. adlı kadın, güvenlik kameraları sayesinde yakalanarak gözaltına alındı. Olay, dün gece Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi; sabah iş yerini açan mağaza sahipleri durumu fark edip polise bildirdi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

MUĞLA'nın Menteşe ilçesinde bir mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağı, A.A. adlı kadın tarafından ateşe verildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olay sonrası A.A. gözaltına alındı.

Olay, dün gece saatlerinde, Kurşunlu Meydanı'nda meydana geldi. Bir kadın, çevreyi kolaçan ettikten sonra mağazanın önünde asılı olan Türk bayrağını çakmakla ateşe verip uzaklaştı. Sabah saatlerinde iş yerini açmak için gelen mağaza sahipleri, bayrağın yandığını fak edip, polise haber verdi. Bölgeye sevk edilen İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını inceleyip, şüphelinin A.A. olduğunu belirledi. Gözaltına alınan A.A.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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