Maganda Kurşunu Sonucu Hayatını Kaybeden Lise Öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, Vefatının 6. Yıl Dönümünde Anıldı.

Sultangazi’de 2015 yılında arkadaşıyla yolda yürürken maganda kurşunu ile yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam savaşını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı. Baba Bülent Çavuş oğlunun ölümüne neden olan kurşunu atanın 8 yıldır bulunamadığını belirterek adalet çağrısı yaptı.

Sultangazi'de 2015 yılında arkadaşıyla yolda yürürken maganda kurşunu ile yaralanan ve 2 yıl 11 gün sonra yaşam savaşını kaybeden lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ölümünün 6. yılında mezarı başında anıldı. Baba Bülent Çavuş oğlunun ölümüne neden olan kurşunu atanın 8 yıldır bulunamadığını belirterek adalet çağrısı yaptı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde maganda kurşunu ile 2015 yılında yaralandıktan sonra ancak 2 yıl 11 gün yaşama tutunabilen lise öğrencisi Ahmet Emre Çavuş, ölümünün 6. yılında, Gazi Mahallesi Mezarlığı'nda kabri başında dualar ile anıldı.

Gazeteci Bülent Çavuş, 2015'te maganda kurşunu ile vurulan ve 2017'de yitirdiği oğlu Ahmet Emre Çavuş'un ölümüyle ilgili mezarı başında adalet çağrısı yaptı. Baba Bülent Çavuş, şunları söyledi:

"ONA BUNU YAPAN VEYA YAPANLAR 8 YILDIR BULUNAMADI"

"Ciğer başka bir şey. Bizim bayramımız, seyranımız her önemli günde ilk durağımız burası. Güzel bir gelecek hayali ile ve mutlu bir şekilde yaşarken, kimden ve nerden geldiği belli olmayan yorgun değil katil bir mermi sebebiyle yaşamı elinden alınan Oğlum Ahmet Emre'nin vefatının 6. yıl dönümü. Düğünde, bayramda, asker uğurlamasında sevinçlerini silahlara sarılıp göstermeye çalışanlar, hala zaman varken, henüz kimsenin canını yakmamış, bir yuvayı dağıtmamışken lütfen bize kulak verin. Kimseye denk gelmez diye, havaya dik şekilde yapılan atıştan yükselen mermi çekirdeği 1500 metreye kadar ulaşabilir ve bu yüksekliğe ulaşmış çekirdek yere 160 km hızla düşer. Hiçbir mermi havada durmaz ve hızla düşen mermi çekirdeği yorgun değil katil mermidir ve yeryüzünde zarar veremeyeceği bir canlı yoktur. Evladın üstüne hiçbir şey konulmaz. Evladın üstüne anne baba bile konulmuyor. Ona bunu yapan veya yapanlar ise 8 yıldır bulunamadı.

"ÖZELLİKLE İSTANBUL EMNİYET MÜDÜRÜ ZAFER AKTAŞ SESİMİZİ DUYMUYOR. BU DEVLETTEN ALACAĞIMIZ VAR"

Nasıl bir ülke olduk? Adalet arıyoruz ama bu ülkenin başı herkesin Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valisi Davut Gül ve özellikle İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş sesimizi duymuyor. Bu devletten alacağımız var. Biz evladımız için her gün adalet arıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya başta olmak üzere devlet görevlilerine bu işin üstüne gidilmesini istiyoruz. Artık yeter. Ahmet Emre toprak altında rahat uyusun. Adalet 8 yıldır yerine gelmedi."

Ahmet Emre Çavuş, İstanbul'un Sultangazi ilçesindeki Gazi Mahallesi'nde 2 Ağustos 2015 akşamı, arkadaşlarıyla yolda yürüdüğü sırada nereden geldiği belli olmayan bir kurşunla boynundan yaralandı. Omuriliğinin zedelenerek, vücudunun yüzde 99'unun felç kalmasına neden olan olay gerçekleştiğinde, henüz 17 yaşındaydı. Tabancadan çıkan kurşunla vurulmasının ardından ilk 7 ayı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde olmak üzere 2 yıl tedavi gören Çavuş, 13 Ağustos 2017'de de vefat etti.

Ahmet Emre'yi vuran zanlı beş yıldır yakalanmadı. Çavuş'un babası 'Bireysel Silahlanmaya Hayır Platformu Başkanı' Gazeteci Bülent Çavuş. Baba Bülent Çavuş ve anne Zeynep Çavuş oğullarının vefatının ardından 8 yıldır hukuk mücadelesi veriyor.