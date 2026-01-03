Venezuela Devlet Başkanı Maduro, 2018'deki Dron Saldırısından Kurtulmuştu

(ANKARA) - Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya 5 Ağustos 2018 tarihinde Karakas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü insansız hava aracı (İHA) ile saldırı düzenlenmişti. Maduro, yedi askerin yaralandığı saldırıdan kurtulmuştu.

ABD'nin Venezuela'ya saldırısı ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'un ülkeden çıkarılması, Maduro'nun 5 Ağustos 2018'de Karakas'ta uğradığı suikast girişimini gündeme getirdi.

Maduro'ya Karakas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada bomba yüklü İHA ile saldırı düzenlenmişti. Maduro, yedi askerin yaralandığı saldırıdan kurtulmuştu. Maduro'nun ABD ve Kolombiya'yı sorumlu tuttuğu saldırıyı, kendilerine "T-shirt Giyen Askerler" adını veren bir grup üstlenmişti.