Venezuela: Devlet Başkanı Maduro, BM Genel Sekreteri Guterres ile bölgesel barışı konuştu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda yaptığı görüşmede bölgesel barışı ve son gelişmeleri ele aldı.

Venezuela hükümetinin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, görüşmede Maduro, Guterres'i Venezuela'ya yönelik tehditlerin ulaştığı boyut ve bunun bölgesel barış açısından doğurduğu ciddi sonuçlar konusunda bilgilendirdi.

Maduro, görüşme sırasında Guterres'e ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamaları kınadı ve Venezuela'nın petrolünün, doğal zenginliklerinin ve topraklarının kendilerine ait olduğunu vurguladı.

Görüşmede, Maduro, Trump'ın beyanlarının BM sistemi tarafından kesin bir dille reddedilmesi gerektiğini belirterek, Venezuela'nın egemenliğini hedef alan son açıklamaların uluslararası hukuka ve barışa doğrudan bir tehdit oluşturduğunu ifade etti.

Maduro, görüşmede Venezuela'ya yönelik siyasi, diplomatik ve ekonomik kuşatmaya da dikkati çekti.

Açıklamada, bu sürecin modern korsanlık niteliği taşıyan eylemleri içerdiği ifade edilirken, Venezuela petrolünü yasal olarak taşıyan bir gemiye yönelik saldırının uluslararası anlayışla bağdaşmadığı ve "barbarlık diplomasisinin" bir parçası olarak nitelendirildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Guterres, uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler Şartı'nın ilkelerine olan bağlılığını teyit etti. Her türlü tırmanma ve çatışmadan kaçınılması gerektiğini vurguladı. Olası bir çatışmanın Latin Amerika ve Karayipler'in barış bölgesi ile bölgesel istikrar açısından ciddi sonuçlar doğuracağını belirtti. Genel Sekreter ayrıca durumu yakından takip edeceğini, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi çerçevesinde sürece eşlik edeceğini ve her zaman gerilimin düşürülmesini, diplomasiyi, diyaloğu ve anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü önceleyeceğini ifade etti."