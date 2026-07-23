Venezuela Devlet Başkanı Maduro ile Eşinin Yargılanmasına 1 Haziran 2027'de Başlanacak
ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşi Cilia Flores'in yargılanmasına 1 Haziran 2027'de başlanacağını açıkladı. Çift, ocak ayında ABD askeri baskınıyla alıkonulmuştu ve uyuşturucu kaçakçılığı ile ateşli silah suçlamalarını reddediyor.
NEW YORK, 23 Temmuz (Xinhua) -- ABD, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in yargılanmasına başlanacağı tarihi açıkladı. ABD'li bir yargıç, çarşamba günü verdiği kararla duruşma tarihini 1 Haziran 2027 olarak belirledi.
Maduro ile Flores, ocak ayı başında ABD birliklerinin düzenlediği askeri baskınla alıkonulmuştu.
Uyuşturucu kaçakçılığı ve ateşli silah suçlamalarını reddeden çift, New York'ta üçüncü kez hakim karşısına çıktı.
Kaynak: Xinhua