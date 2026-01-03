Haberler

İngiltere Merkezli Sky News: Maduro'nun Yakalanması Muhalefet Kaynaklarına Göre "Müzakere Edilmiş Bir Çıkış"

Güncelleme:
Sky News, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin ülkeden müzakere edilmiş bir çıkış gerçekleştirdiğini öne sürdü. İddia muhalefet kaynaklarına dayanıyor ancak henüz resmi olarak doğrulanmadı.

(ANKARA) - İngiltere merkezli Sky News, Venezuela muhalefeti içindeki ismi açıklanmayan kaynaklara dayandırdığı haberinde, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro'nun ülkeden  "müzakere edilmiş bir çıkış" gerçekleştirdiğini iddia etti.

İngiltere merkezli Sky News, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro ve eşinin ülkeden  "müzakere edilmiş bir çıkış" gerçekleştirdiğini öne sürdü. Haberde, söz konusu iddianın muhalefet çevrelerinden gelen değerlendirmelere dayandığı belirtilirken, iddia Venezuela hükümeti ya da ABD makamları tarafından doğrulanmadı.

ABD Başkanı Donald Trump Maduro ve eşinin ülkeden çıkarıldığını söylemişti. Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez, Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile eşi Cilia Flores'in nerede olduğunun bilinmediğini açıklamıştı. Rodriguez, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminden Maduro ve Flores için "derhal hayatta olduklarına dair kanıt" talep ettiklerini söyledi. Rodriguez, "Hiçbir yabancı hükümet Venezuela'ya emir vermeye kalkışmamalıdır. Halkımıza yönelik bu saldırıyı kınıyoruz; söz konusu saldırılar kamu görevlilerinin, askeri personelin ve masum sivillerin hayatını kaybetmesine neden olmuştur" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
