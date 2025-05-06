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Maduro'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki

Maduro'dan İsrail'in Gazze Saldırılarına Sert Tepki
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Filistin halkına karşı yürütülen imha savaşına ve uluslararası toplumun sessizliğine sert eleştirilerde bulundu. Ayrıca, Arjantinli futbolcu Maradona'nın ölümüyle ilgili suçlamalarda bulundu.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, İsrail'in Gazze saldırılarına değinerek, Filistin halkına karşı bir imha savaşının yürütüldüğünü söyledi.

Özel bir televizyonda gündeme ilişkin değerlendirmede bulunan Maduro, Filistin'e yönelik devam eden saldırılar nedeniyle uluslararası topluma "sert" tepki gösterdi.

Maduro, "Filistin halkına karşı bir imha savaşı yürütülüyor. Tüm aile bireylerini hedef alan bu yıkım karşısında sessiz kalan herkes, tarihe kaydedilmiş en ağır suçlardan birinin ebedi suç ortağı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın ölümüne ilişkin davayı hatırlatan Maduro, "Bunu ilk kez söylemiyorum. Maradona'yı öldürdüler. Kendi yöntemleriyle onu ortadan kaldırdılar ve yürütülen dava da bunu açıkça ortaya koyuyor. Sessizlerin ve mazlumların sesini susturmak için onu öldürdüler." yorumunda bulundu.

Bu arada Maduro, ülkenin Ulusal Elektrik Sistemi'nin (SNE) 1 Mayıs'ta aşırı sağcı gruplar tarafından hedef alındığını belirtti.

"Comanditos" adlı suç örgütünün elektrik altyapısına sabotaj düzenlemeyi amaçladığını vurgulayan Maduro, bu girişimle ülkenin yarısını elektriksiz bırakmanın hedeflendiğini söyledi.

İsim vermeden muhalefete tepki gösteren Maduro, "Bu insanların elinde kalan şey nedir? Zarar vermek. Çünkü yenildiler, gittikçe daha fazla batıyorlar. Halkın barış ve huzur hakkını ihlal etmeye cüret eden herhangi bir şiddet yanlısı grup yasalar çerçevesinde demir yumrukla karşılaşacak. Şiddet yanlısı Nazi-faşist grupların ülkede yeniden sahneye çıkmasına asla izin vermeyeceğiz." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
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