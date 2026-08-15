Madencilerin eylemi dördüncü gününde...

(ANKARA) - Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madencileri ile Doruk Madencilik işçilerinin haklarını alma talebiyle başlattığı eylem sürüyor. Bağımsız Maden-İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Sendikanın Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltında tutulduğunu belirterek, "Başaran Aksu'ya mı bağlı bu ülkedeki kin? O lafları söyletmemek için işçinin hakkını ödeyeceksiniz. Başaran abinin bugün serbest kalacağına inanıyorum" dedi.

Bağımsız Maden-İş Sendikası üyesi, Yıldızlar SSS Holding'e bağlı Elazığ Eti Gümüş madeninde ve Doruk Madencilik'de çalışan işçilerin haklarını alma talebiyle başlattığı eylem altıncı gününde devam ediyor.

Madenciler, 24 saat gözaltında tutulduktan sonra sebers bırakıldı ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önünde başlattıkları oturma eylemini üstleri çıplak şekilde sürdürüyor. İşçiler, baretlerini yere vurarak, "Bakanlık halka hesap verecek", "Holdinglere el pençe, madenciye işkence", "Alparslan Bayraktar peşimizi bırak" ve "Hak, hukuk, adalet" sloganları attı.

Öte yandan işçiler, Bağımsız Maden İş Sendikası Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu'nun gözaltında olmasına tepki göstererek, "Başaran Aksu serbest kalsın" diye de slogan attı.

"BİZ BURADA KEYFİMİZDEN DURMUYORUZ"

Gökay Çakır, burada yaptığı açıklamasında 5 günde 4 kez gözaltına alındıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Bizler buraya gözaltına alınmaya gelmedik. Başaran Aksu mahkemeye çıkacak, hiçbir suçu yokken. İnsanlar eleştirilebilir ama ne yazık ki bizim ülkemizde eleştiri yaptığınız zaman gözaltına alınıyorsunuz ya da tutuklanıyorsunuz. İnsanları susturmaya, insanları daha çok ezmeye yönelik holdingler, siyasetçiler buna göre gard alıyorlar.Bizler de işçiler olarak, en azından işçi sınıfı olarak, ikişer cümle bile söylesek bizim için onurdur, gururdur. Başaran abimizi gözaltına alabilirler, içeri de atabilirler. Bizler buradayız. Bizleri de gözaltına alabilirler ama bu mücadeleyi bizden sonra gelecek arkadaşlarımız da devam ettirecek.

Beni de tutuklayabilirler ama bu, işçi sınıfına yakışmayan hareketler oluyor. Holdinglerin baskısıyla birilerini tutuklamayı kar yapıyoruz sanıyorlar. Kar yapmaz, siz daha çok zarar edersiniz. Evet, paralar ödendi bir kısmı paralar ödendi. İşçinin çoğu alacağı, yüzde 90'ı duruyor daha. Ondan sonra da bütün medyalarda 'paralar ödenmiş, siz orada niye duruyorsunuz?' Biz orada babamızın hayrına, keyfimizden durmuyoruz. Biz de gözaltına alınmayı çok istemiyoruz. Bizim de ailemiz var, bizim de çocuklarımız var. Biz de bir an önce evimize gitmek istiyoruz. Bu işçilerin hakkı ne zaman ödenirse, o zamana kadar da gitmeyeceğiz."

"BAŞARAN ABİNİN BUGÜN SERBEST KALACAĞINA İNANIYORUM"

Başaran Aksu'nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik" suçlamasıyla gözaltında tutulduğunu söyleyen Çakır, "Başaran Aksu'ya mı bağlı bu ülkedeki kin? Başaran Aksu'ya mı bağlı bu ülkedeki öfke? Burası Türkiye Cumhuriyeti ise insanlar cümleler söyleyebilir. Kimsenin bundan gocunmaması lazım. O lafları söyletmemek için işçinin hakkını ödeyeceksiniz. Mahkemeye çıkacak. Başaran abinin bugün serbest kalacağına inanıyorum" dedi.

İşçiler bakanlık önünde eylemlerini sürdürüyor.

Kaynak: ANKA