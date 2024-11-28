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Madenciler eylemlerini bakanlık önüne taşıyor

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Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı çıkan madenciler, eylemlerinin 9. gününde Ankara'ya yürüyüş başlattı. İşçiler, haklı mücadelelerinin ve taleplerinin dikkate alınmasını istiyor.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Maden Ocağı'nda, Çayırhan Termik Santrali ve Maden Ocağı'nın özelleştirilmesine karşı 20 Kasım Çarşamba sabah vardiyasının başlamasıyla yer altına inen yaklaşık 500 işçi eylemlerini sürdürürken yeryüzünde onlara destek veren işçiler eylemlerinin 9'uncu gününde Ankara'ya yürüyüş kararı aldı.

"Ankara duy sesimizi, bu gelen işçinin ayak sesleri" sloganı atan işçiler Çayırhan Termik Santrali'nden Ankara'ya yürüyüş başlattı. Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul ve TES-İŞ Genel Başkanı İrfan Kabaloğlu, aldıkları kararla ilgili açıklama yaptı.

"ÖZELLEŞTİRMENİN İPTAL EDİLMEYECEĞİNİ İLETTİLER"

Maden İş Genel Başkanı Nurettin Akçul, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"TÜRKİYE MADEN-İŞ ve TES-İŞ Sendikaları olarak Çayırhan Termik Santrali ve Maden sahalarının özelleştirilmesi ve varlık satışı kararı alınmasına karşı olan haklı mücadelemizin 9. Gününde enerji işçilerimiz ve madencilerimizle birlikte Ankara'ya Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüş başlatma kararı aldık. 20 Kasım Çarşamba gününden bu yana yer altında bulunan 500 madencimiz kararlı bir şekilde eylemlerini sürdürürken, bizler de varlık satışına karşı sesimizi duyurmak için Ankara'ya yürüyoruz.

Bildiğiniz üzere Enerji Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar ve Bakanlık yetkilileri ile iki gün önce yaptığımız görüşmede bu özelleştirmeye neden karşı olduğumuzu, üyelerimizin ve bölge halkının taleplerini ayrıntılarıyla aktarmıştık. Dün Bakanlık yetkilileri bizleri arayarak; taleplerimizi dikkate aldıklarını bu doğrultusunda şartnamede bazı düzenlemelere gidileceğini, ancak özelleştirmenin iptal edilmeyeceğini ilettiler. Enerji Bakanlığımızın yapacağı değişiklikler maalesef, varlık satışını iptal etmeden işçilerimizin geleceğini garanti altına almamaktadır. Bu nedenle; İşçilerimize gereken güvencenin verilmediği, varlık satışının iptal edilmediği bu özelleştirmeye karşı, yer altında ve yer üstünde son derece zor şartlarda günlerdir hak mücadelesi veren işçilerimizle birlikte Ankara'ya Maliye ve Hazine Bakanlığı'na gidiyoruz.

"VARLIK SATIŞI VE ÖZELLEŞTİRME KARARINDAN ACİLEN DÖNÜLMELİDİR"

Bizleri ve kamu yararını yok sayarak alınan varlık satışı ve özelleştirme kararından acilen dönülmelidir. Bu bir hak mücadelesidir, işçinin ekmeğini, emeğini ve alın terini kimseye teslim etmeyeceğiz. Ülkemizin menfaati için, işçilerimiz ve bölge halkı için bu haklı mücadelemize devam edeceğiz."

Madenciler eylemlerini bakanlık önüne taşıyor
Kaynak: ANKA / Güncel
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