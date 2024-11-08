Üye Girişi
Haberler

Maden Deresi'nde Sonbahar Güzellikleri

Maden Deresi'nde Sonbahar Güzellikleri
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi, sonbaharın renkleriyle güzelleşerek doğaseverlere ve fotoğraf tutkunlarına keyifli bir alan sunuyor. Kocaali Belediye Başkanı, eko turizm projesinin tamamlandığını duyurdu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesindeki Maden Deresi, ziyaretçilerine sonbaharın güzelliğini keşfe çıkarıyor.

Osmanlı döneminin son zamanlarında kurşun, boraks, çinko ve altın çıkarılan bölgenin zaman içinde kullanım dışı kalmasıyla oluşan mesire alanı, sonbahar renklerine büründü.

Çınar, kavak, söğüt ve köknar gibi ağaçların arasından akan Maden Deresi'nin çevresi güz mevsiminin renkleriyle güzel görüntü oluşturdu.

Kocaali Belediye Başkanı Turan Yüzücü, sit alanı olarak koruma altına alınan sahanın, Osmanlı'nın son dönemine şahitlik ettiğini söyledi.

Sonbaharla ayrı güzelliğe kavuşan bölgede birçok etkinliğin yapılabildiğini belirten Yüzücü, "Maden Deresi alanımız, doğaseverlerin, fotoğraf tutkunlarının, doğada yürüyüşü seven, günübirlik gelen vatandaşlarımızın gönüllerince, doyasıya eğlenebilecekleri alanlardan biridir. Bölgede Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile sürdürdüğümüz 'Maden Deresi Eko Turizm Projesi' yüklenici firma tarafından tamamlandı. İnşallah yakın bir zamanda açılışını gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Sonbahar tonlarının hakim olduğu bölge, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Davut Genç - Güncel
Elazığ'da 5 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi

Elazığ'da deprem! Şiddetli sarsıntı çevre illerden de hissedildi

 Narin Güran davasında 2. duruşma! Kilit isim konuşmadı

"Cinayeti ortaya çıkarabilir" denilen isim konuşmadı

 Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşi Melek Güran'a soruldu

Salim Güran'ın eskortlarla mesajlaşması eşine soruldu
Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü

Baba, 3 yaşındaki oğlunun gözü önünde böyle öldürüldü
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Muratpaşa, Alanya 9-10 Kasım Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2014'te "En İyi 100 Türk Filmi" adıyla 360 binden fazla tekil oy kullanılarak yapılan halk oylaması sonucu nedir? KOSKİ Konya su kesintisi! 9-10 Kasım Selçuklu, Karatay, Meram su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 9-10 Kasım Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? 2014 En İyi 100 Türk Filmi halk oylamasında kim 1. oldu? EN İYİ 100 TÜRK FİLMİ listesi (Kültür Bakanlığı Anketi)! MasterChef Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? 8 Kasım Cuma Dokunulmazlık Oyunu kim kazandı? Bingöl deprem mi oldu 8 Kasım Cuma? MasterChef eleme adayları kim? 8 Kasım Cuma bugün kim potaya gitti? Elazığ deprem mi oldu? Elazığ'da son dakika deprem oldu! 8 Kasım deprem şiddeti ve büyüklüğü kaç, nerede oldu? ASKİ Ankara su kesintisi! 9-10 Kasım Çankaya, Keçiören, Yenimahalle su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.