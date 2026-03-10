Haberler

Evde yangın çıkardı, ailesinin çay ocağına balyozla zarar verdi
Güncelleme:
Kocaeli'nin Derince ilçesinde madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.A., ailesinin evinde yangın çıkararak hasara yol açtıktan sonra, çay ocağına balyozla saldırdı. E.A., polis tarafından gözaltına alındı.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.A. (40) önce evde yangın çıkardı, ardından ailesine ait çay ocağına balyozla zarar verdi. E.A., polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde, Yenikent Mahallesi Gamze Sokak'ta apartman dairesinde meydana geldi. Madde bağımlısı olduğu iddia edilen E.A., ailesinin yaşadığı evde yangın çıkardı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Daha sonra ilçede bir iş alışveriş merkezinde yer alan ailesine ait çay ocağına giden E.A., balyozla dükkanın camlarını kırdı ve eşyalara zarar verdi. Polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalanan E.A., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

500

