Madagaskar'da Askeri Birlikten Darbe Girişimi

PORT Madagaskar Cumhurbaşkanlığı, Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) adlı askeri birliğin anayasayı askıya alma yönündeki "yasa dışı bildirisi"ni kınadığını açıkladı.

Madagaskar Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, CAPSAT "askeri isyancı bir grup" olarak nitelendirilerek, "anayasayı askıya alma yönündeki yasa dışı bildirisi"nin kınandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayındaki askeri varlığın, "açık bir darbe girişimi eylemi ve cumhuriyet ilkelerine uygun yasal düzeninin ciddi bir ihlali" anlamına geldiği ifade edilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın "görevine tam olarak devam ettiği" ve "anayasal düzenin ve ulusal istikrarın korunmasını sağladığı" aktarıldı.

Elektrik ve su kesintisi protestolarından yönetime el konulmasına giden süreç

Ülkede eylül sonunda elektrik ve su kesintilerine tepki için başlayan gösteriler, kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşmüştü. Şu ana kadar 22 kişinin hayatını kaybettiği, yüzlerce kişinin yaralandığı gösterilerde ordunun bazı unsurlarının protestoculara destek vermesi, yönetim içindeki bölünmeyi derinleştirmişti.

Fransız Ulusal Radyosu RFI'nın 13 Ekim'deki haberinde, Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina'nın, Fransız ordusuna ait bir uçakla ülkeden gizlice ayrıldığı ileri sürülmüştü.

Cumhurbaşkanı Andry Rajoelina, sabah saatlerinde yayımladığı kararnameyle Ulusal Meclis'i feshettiğini duyurmuştu. Ancak Meclis, fesih kararının hemen ardından olağanüstü toplanarak Rajoelina'nın görevden alınmasına karar vermişti.

Madagaskar'da haftalardır süren hükümet karşıtı protestoların ardından Albay Michael Randrianirina komutasındaki Kara Kuvvetleri Personel İdare Merkezi (CAPSAT) askerleri, bugün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na girerek yönetime el konulduğunu ve anayasanın askıya alındığını duyurmuştu.

CAPSAT, 2009 yılında dönemin Cumhurbaşkanı Marc Ravalomanana'nın devrilmesiyle sonuçlanan askeri darbe sürecinde de kritik rol oynamıştı.