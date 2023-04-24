Maçtaki protestolar nedeniyle stattan polisle ayrılan eski Bakan Faruk Çelik sessizliğini bozdu

Bakanlık görevlerinde de bulunan AK Parti Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, dün Tepecikspor ile oynanan maç sırasında Hopaspor taraftarları tarafından protesto edilmiş ve stattan çevik kuvvet polisi eşliğinde ayrılmıştı. Yaşanan olayın ardından vatandaşlarla bir araya gelen Çelik, "Birilerinin ne dediği önemli değil. Gerçek Hopalıların ne dediği önemli. Her türlü provokasyona inat Hopa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Dün Hopaspor-Tepecikspor maçını izlemek için stada gelen AK Parti Artvin Milletvekili Adayı Faruk Çelik, Hopaspor taraftarları tarafından protesto edildi.

ÇEVİK KUVVET EŞLİĞİNDE STATTAN AYRILDI

Hopasporlular, ıslıklarla Faruk Çelik'i protesto ederken, "Dışarı" ve "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı attı. Protesto üzerine tribünü terk eden Faruk Çelik, maçın bitmesinin ardından da çevik kuvvet polisi eşliğinde stattan ayrıldı.

"HER TÜRLÜ PROVOKASYONA İNAT HİZMET ETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Yaşanan olayın ardından Hopa'da vatandaşlarla bir araya gelen Faruk Çelik, "Birilerinin ne dediği önemli değil. Gerçek Hopalıların ne dediği önemli. Her türlü provokasyona inat Hopa'ya hizmet etmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

"HOPASPOR'U ŞAMPİYON YAPACAĞIZ"

Faruk Çelik, geçtiğimiz günlerde AK Parti Artvin Yusufeli İlçe Başkanlığı'nda yaptığı açıklamada, "Buradan söyleyeyim Hopaspor'u şampiyon yapacağız. Efendim birileri diyormuş ki 'Biz de Hopaspor'u şampiyon yaparız. Yahu yaparız seninki tahmini yani laf olsun diye. Ben Bursaspor'u şampiyon yapmışım, Urfaspor'u şampiyon yapmışım" demişti.