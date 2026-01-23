Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Irak Başbakanı Sudani, telefonda Suriye'yi görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, yaptıkları telefon görüşmesinde Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Suriye dahil bölgedeki son gelişmeleri görüşen Macron ve Sudani'nin, bu ülkenin birliği ile bölgesel istikrar için Suriye'de kalıcı ateşkes sağlanması gerektiğini ifade ettiği belirtildi.

Terör örgütü YPG/SDG'nin entegrasyonuna ilişkin olarak da açıklamada, "18 Ocak anlaşmasının uygulanmasına ilişkin yapılan son olumlu görüşmelerin, Suriye'nin birliği ve halkın tüm kesimlerine saygı temelinde kapsamlı bir anlaşma çerçevesinde SDG'nin entegrasyonuna yol açabilmesi önemli." değerlendirmesinde bulunuldu.

Açıklamada, Macron'un, Sudani'ye, Irak makamlarının "bu tehlikeli bağlamda" sorumluluk bilinciyle hareket ettikleri ve terör örgütü DEAŞ ile mücadeledeki seferberliklerinden dolayı teşekkür ettiği bildirildi.