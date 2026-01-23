Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Lübnan Başbakanı Selam ile Paris'te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam ile başkent Paris'te bir araya geldi.

Paris'te resmi temaslarda bulunan Nevvaf, Elysee Sarayı'nda Macron ile görüştü.

Cumhurbaşkanı Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Fransa'nın dost ülke Lübnan'ın egemenliğini korumak ve ordusunu desteklemek için yanında olduğunu belirtti.

Lübnan ordusuna destek konferansını Paris'te hazırlamakta olduklarını dile getiren Macron, bu konferansla Lübnan'ın egemenliğini ve istikrarına hizmet etmek adına bu ülkenin ordusunun kapasitesinin güçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Macron, Fransa ve Lübnan'ın aynı şekilde Orta Doğu'da ateşkese uyulmasını, istikrarlı ve kalıcı bir barış olmasını istediğini ifade etti.

Lübnan Başbakanlığından yapılan yazılı açıklamada ise görüşmede iki ülke arasında ortak öneme sahip başlıca konuların ele alındığı belirtildi.

Açıklamada, 5 Mart'ta Paris'te düzenlenmesi planlanan Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerine destek konferansına yönelik hazırlıkların değerlendirildiği kaydedildi.

Görüşmede Başbakan Selam'ın İsrail'in devam eden saldırılarına ve Lübnan ordusunun silahları devlet tekelinde toplanması sürecini tamamlama konusundaki kararlılığına dikkat çektiği vurgulandı.