Fransa Cumhurbaşkanı Macron'a Halk Desteği Oranı Yüzde 25'le En Düşük Seviyeye Geriledi

PARİS, 28 Aralık (Xinhua) -- Fransa'da yapılan bir ankete göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a halk desteği oranı yüzde 25'e düşerek 2017'de göreve gelmesinden bu yana kaydedilen en düşük seviyesine geriledi.

Toluna-Harris Interactive tarafından Fransız haber kanalı LCI için gerçekleştirilen anket, Macron'a halk desteği oranının kasım ayına kıyasla dört puan düştüğünü ve Ekim 2025'te kaydedilen en düşük seviyeye gerilediğini ortaya koydu.

Buna karşılık, Başbakan Sebastien Lecornu'ya halk desteği oranında belirgin bir değişiklik yaşanmadı. Anket sonuçlarına göre, Lecornu'nun performansını onaylayanların oranı bir önceki aya göre bir puan düşerek yüzde 34 oldu. Bu oran, eylül ayından bu yana büyük ölçüde sabit kaldı.

Söz konusu anket, 22-23 Aralık tarihleri arasında 1.099 Fransız yetişkinden oluşan temsili bir örnekleme üzerinde çevrimiçi olarak gerçekleştirildi.