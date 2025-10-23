Haberler

Macron, Ukrayna'ya Destek Sözü Verdi

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'yı adil ve kalıcı barış yolunda desteklemeye devam edeceklerini açıkladı. Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile buluşan Macron, Rusya'ya karşı baskının artırılacağını vurguladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Ukrayna'yı adil ve kalıcı bir barış yolunda desteklemeye devam ettiğini belirtti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Belçika'nın başkenti Brüksel'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya geldiğini ifade etti.

Fransa'nın Avrupalı ortakları ve ABD ile birlikte, Ukrayna'yı adil ve kalıcı bir barış yolunda desteklemeye devam ettiğini kaydeden Macron, "Rusya, derhal ve koşulsuz bir ateşkese karşı çıkmayı sürdürürken, Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya karar verdik." dedi.

Macron, ABD'nin Rusya'ya karşı aldığı ve Avrupa Birliği'nin (AB) bugün onayladığı yeni yaptırımlardan memnuniyet duyduğunu belirterek, barışın gerekli olduğunu vurguladı.

