Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Suriye Makamlarının Saldırısı Derhal Durdurulmalıdır

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye'deki gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, Suriye makamlarının Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) yönelik saldırılarını derhal durdurulması gerektiğini belirterek "Fransa ve Avrupa, böyle bir yaklaşımın sürdürülmesini destekleyemez" dedi.

Macron, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Birleşik ve istikrarlı bir Suriye, Suriye Demokratik Güçleri'nin bünyesine entegrasyonu ile sağlanabilir, bizimle birlikte IŞİD'e karşı savaşanlara karşı savaşarak değil. Suriye makamlarının saldırısı derhal durdurulmalıdır. Fransa ve Avrupa, böyle bir yaklaşımın sürdürülmesini destekleyemez. Kapsamlı bir anlaşma mümkündür. Dün imzalanan Kürt haklarına ilişkin başkanlık kararnamesi doğru yönde atılmış bir adımdır. Suriye'nin birliği ve bütünlüğünü desteklemek amacıyla bu müzakere sürecini destekleme çabalarımızı sürdüreceğiz. Bu, Suriye ve Suriye halkının dostu bir ülkenin mesajıdır" ifadesini kullandı.

