Hakkari'de 6 bina tahliye edildi

Hakkari Valisi İbrahim Taşyapan, tahliye edilen binaların bulunduğu alanda incelemelerde bulunarak, "Vatandaşlarımızın güvenliği önceliğimizdir" dedi.

Hakkari'de toplum sağlığı merkezinin temel kazısı sonrası meydana gelen zemin kayması sonrası 6 bina tahliye edildi. Olayın ardından bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, ilgili kurum ekipleri tarafından teknik inceleme ve değerlendirme çalışmaları başlatıldı. Vali İbrahim Taşyapan, Vali Yardımcısı Burak Gürbüz, Emniyet Müdürü Attila Ayata ile birlikte tahliye edilen binaların bulunduğu bölgede incelemelerde bulunarak AFAD, itfaiye ve ilgili kurum yetkililerinden yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Taşyapan, vatandaşların can ve mal güvenliğinin öncelikli olduğunu belirterek, gerekli tüm çalışmaların ilgili kurumlarca titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti. - HAKKARİ

