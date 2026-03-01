Macron, Fransa ile savunma anlaşması olan Körfez ülkelerine desteği güçlendireceklerini belirtti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Orta Doğu'daki gelişmeler nedeniyle Fransa ile savunma anlaşması olan Körfez ülkelerine desteği güçlendireceklerini bildirdi.

Macron, ABD ve İsrail'in İran'a saldırmasının ardından ikinci kez Savunma ve Ulusal Güvenlik Konseyini topladı.

Elysee Sarayında yapılan toplantı öncesi basına yaptığı açıklamada Macron, Orta Doğu'da son saatlerde yaşanan gelişmeler karşısında, Fransa ile savunma anlaşması olan bölge ülkelerine desteğin güçlendirileceğini söyledi.

Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de Fransız askerlerinin bulunduğu "es-Selam Deniz Üssü"ne insansız hava aracı saldırısına ilişkin "Bu savunma anlaşmalarımız bulunan ülkelerin yanında yer almak için duruşumuzu ve savunma desteğimizi güçlendirmemize yol açıyor." dedi.

Fransa'nın Körfez'deki ortaklarıyla koordinasyonu sürdüreceğini ifade eden Macron, bölgesel gelişmelerin seyrine göre tutumlarını belirleyeceklerini dile getirdi.

Macron, bölgedeki Fransız vatandaşlarının, diplomatik ve askeri personelin yanı sıra Fransız şirketlerinin korunmasının öncelikli hedefleri olduğunu vurgulayarak, hava sahalarının açılmasıyla olası tahliyeler konusunda da çalıştıklarını kaydetti.

?ABD-İsrail saldırıları ve İran'ın misillemeleri

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da, İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İran Kızılayı, ülkeye yönelik bombardımanlarda 201 kişinin hayatını kaybettiğini, 747 kişinin de yaralandığını duyurdu.