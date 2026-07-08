NATO ANKARA ZİRVESİ - Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Ankara'da koşu yaptı
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda sabah koşusu yaptı ve çevredekilerle selamlaştı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO Zirvesi için geldiği Ankara'da koşu yaptı.
36.? NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi için Ankara'da bulunan Macron, Çankaya'daki Seğmenler Parkı'nda sabah koşusuna çıktı.
Güvenlik ekibiyle Çankaya Köşkü civarında görülen Macron, zaman zaman çevredekilerle selamlaştı.
Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay