Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Macron Marsilya'da 80 dükkanın etkilendiğini belirtti, sosyal medyayı eleştirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Marsilya'da eylemlerde 80 dükkanın etkilendiğini belirterek sosyal medyanın demokrasilere zarar verdiğini söyledi. Macron, 31 Ekim'deki eylemler için riskli cumartesi uyarısı yaptı, gösterilerin şehir merkezleri dışında yapılacağını açıkladı.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya platformlarının insanları kutuplaştırdığı için demokrasilere zarar verdiğini söyledi.

Macron, Sarı Yelekliler'in eylemlerinden etkilenen güneydeki Marsilya kentini ziyaret etti.

Eylemler kapsamında hasar gören Marsilya Belediye Binası'na gelen Macron, burada Marsilya Belediye Başkanı Benoit Payan ile görüştü.

Macron, Marsilya'da basına yaptığı açıklamada, Sarı Yelekliler'in eylemleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde 80 dükkanın etkilendiğini aktaran Macron, 31 Ekim'de tekrar sokağa inmeye hazırlanan Sarı Yelekliler'in eylemleri hakkında, "Gelecek cumartesi gününün, riskli bir cumartesi olduğunu biliyoruz." dedi.

Macron, tüm sendikaların ülke genelinde 5 Kasım'da gösteriler düzenleyeceğini hatırlatarak tüm bu eylemler kapsamında vatandaşları, malları, şehir merkezlerini, dükkanları ve kamu binalarını korumak için organize olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Eylemler şehir merkezleri dışında düzenlenecek

Sendikaların talep ettiği gösterilerle ilgili güzergahlar oluşturmaya devam edeceklerini belirten Macron, "Gösteriler, sükunet içinde geçmesi ve dükkanlarımızı tehlikeye atmaması için şehir merkezleri dışında yapılacak." ifadesini kullandı.

Macron, 17 Ekim'deki eylemde Marsilya'da olduğu gibi diğer yerlerde yeterli sayıda kolluk kuvveti mensubunun olmadığını dile getirerek "Yaşanan şeyleri öngörememiştik. 17 Ekim'de bu kadar aşırı solcu gücün sabahın çok erken saatine seferber olacağını öngöremedik." diye konuştu.

Ülkede olağanüstü hal ilan etmeden kamu düzenini sağlandığını değerlendirmesinde bulunan Macron, hükümete lise öğrencilerinin meşru taleplerine yanıt vermesi talimatı verdiğini ifade etti.

Macron, eylemlerde yaşanan şiddet ve yağma olayları hakkında "Sosyal medya bu olayda bir rol oynuyor mu? Kesinlikle. Sosyal medya demokrasilerimize zarar veriyor çünkü kutuplaştırıyor, şiddet sahneleri karşısında bir tür sersemlik oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu döngüyü kırmalıyız"

Macron, 17 Ekim'deki eylemler sırasında bu platformların, insanları saldırı ve yağma olaylarının yaşandığı noktalara çağırmak için kullanıldığını söyleyerek bu platformlarda bir tür gerçeklikten kopma durumu yaşandığını ve "şiddetin hayranlaştırıldığını" belirtti.

"Bu döngüyü kırmalıyız." diyen Macron, kamu kurumlarının muhafaza edilmesi, fikir anlaşmazlıklarına saygı duyulması, siyasi ve toplumsal konularda uzlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

Macron, cumhurbaşkanı seçimlerine 6 ay kaldığına işaret ederek "şiddetin değil müzakerenin zamanı" olduğunu kaydetti.

Marsilya Belediye Başkanı Payan da göstericilerin ortalığı kırıp döken kişiler olmadığını vurgulayarak bu kişilerin yerinin, hakim karşısında olduğunu söyledi.

Hukuk devletinin cumhuriyetin temelini oluşturduğunu dile getiren Payan, mevcut krizden çıkmak gerektiğini vurguladı.

Hayat pahalılığına karşı Sarı Yelekliler, 17 ve 24 Ekim'de farklı kentlerde eylem düzenlemişti.

Kaynak: AA
Seçim yenilgisini kabul eden Vucic'ten uyarı: 6 ay sonra kimse mutlu olmayacak

İktidarı sandıkta yıkıldı! Zaferi kutlayanları bakın nasıl uyardı
Trabzon'da Salah çılgınlığı sonrası sürpriz karar

Bu görüntüler sonrası harekete geçildi!

Adana'da trafikte aracın önüne yatıp üzerine çıktı, sürücü inince aracı çalıp kaçtı

Önce aracın önüne yattı, sürücü iner inmez planı ortaya çıktı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sevgilisinden ayrıldı, 15 gün sonra 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı

Sevgilisinden ayrıldı, 3 çocuğunun babasıyla nişanlandı
Oktay Saral, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinden istifa etti

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral görevinden istifa etti
2 ile turuncu, 3 ile sarı kodlu uyarı: Metrekareye 75 kilogram yağış bekleniyor

Meteoroloji'den korkutan uyarı! Sel ve su baskınlarına dikkat
Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu

Araba fiyatına satılan telefonda büyük kriz! Dev şirket sessizliğini bozdu
Meghan Markle’ın babası Thomas Markle hakkında soruşturma: Çocuklarımı korumak için uzak durdum

Yıllardır babasıyla görüşmüyordu: Meghan Markle nedenini açıkladı
CHP'li Öztrak'tan Özel ve ekibine ağır suçlama! 'CHP'nin TBMM hesaplarını boşalttılar'

CHP'nin ağır topundan Özel'i çıldırtacak suçlama
38 yıl sonra bir ilk! Netanyahu'nun geleceği yarın kurulacak sandıkta belirlenecek

38 yıl sonra bir ilk! Dünyanın gözü bu sandıktan çıkacak sonuçta