Macron, Körfez turunun üçüncü durağı Bahreyn'de Kral Al Halife tarafından karşılandı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 4 ülkeyi kapsayan Körfez turunun üçüncü durağı Bahreyn'e ulaştı.

Bahreyn medyasında yer alan haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) sonra Körfez turunun üçüncü durağı Bahreyn'in başkenti Manama'ya geldi.

Macron, resmi törenle Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife tarafından karşılandı.

Bahreyn Kralı Al Halife'nin yanı sıra karşılama töreninde birçok üst düzey devlet yetkilisi de hazır bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığından daha önce yapılan açıklamada, Macron'un 19-21 Ekim tarihlerinde Kuveyt, BAE, Bahreyn ve Katar'ı kapsayan bir ziyaret gerçekleştireceği; temaslarda bölgesel istikrar, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğü ve enerji güvenliği konularına odaklanılacağı bildirilmişti.

Söz konusu ziyaret, küresel petrol arzının önemli bir kısmının geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nda deniz trafiğinin aksadığı ve bölgesel gerilimlerin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Kaynak: AA