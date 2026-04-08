Fransa Cumhurbaşkanı Macron: İran'da Tutuklu İki Fransız Ülkeye Döndü

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İran'da casusluk suçlamasıyla yaklaşık dört yıl tutuklu kaldıktan sonra Paris'e dönen iki Fransız vatandaşını karşıladı ve gelişmeyi "korkunç bir çilenin sonu" olarak nitelendirdi.

Her ikisi de öğretmen olan Fransız vatandaşı Cecile Kohler ve Jacques Paris ailelerinin turistik bir gezi olduğunu belirttiği İran seyahatlerinin sonunda 2022'nin mayıs ayında gözaltına alındı ve casusluk suçlamasıyla tutuklandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Cecile Kohler ve Jacques Paris'in Fransa'ya döndüğünü açıkladı. Macron, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, gelişmeyi "korkunç bir çilenin sonu" olarak nitelendirdi ve "Cecile Kohler ve Jacques Paris'i, İran'daki üç buçuk yıllık zorlu sürecin ardından Fransa'ya dönüşlerinde büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Hepimiz için derin bir ferahlama. Bu sürece katkıda bulunan herkese teşekkürler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA