Macron'dan sosyal medyaya yön veren algoritmalarda "tam şeffaflık" çağrısı

Güncelleme:
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medya algoritmalarının şeffaflık içinde üretilmesi ve kullanılmasına yönelik çağrıda bulundu. Ayrıca Fransa-Hindistan işbirliğiyle açılan yapay zeka merkezini duyurdu ve gençlerin sosyal medya kullanımındaki tehlikelere dikkat çekti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, özellikle sosyal medya platformlarında oldukça etkili olan algoritmaların üretimi ve kullanımı konusunda "tam şeffaflık" sağlanmasını istedi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de Fransa- Hindistan işbirliğinde sağlık alanında çalışmalar yürütecek bir yapay zeka merkezinin açıldığını duyurdu.

Merkezin, Tüm Hindistan Tıp Bilimleri Enstitüsü (AIIMS), Sorbonne Üniversitesi ve Paris Beyin Enstitüsü öncülüğünde faaliyet göstereceğini aktaran Macron Fransa ve Hindistan'ın kamu yararı için yapay zekadan faydalandığını belirtti.

Macron ayrıca, Yeni Delhi'de iki ülke arasında yapay zeka işbirliğine ilişkin yapılan konferansta, Hint öğrencileri Fransa'da eğitim görmeye çağırdı ve 2030'a kadar ülkesindeki Hint öğrenci sayısını 30 bine çıkarma hedeflerine değindi.

"Yapay zeka alanında ABD ve Çin'in gerisinde kalsak da yarışın içindeyiz." diyen Macron, gençlerin sosyal medya kullanımına ilişkin şunları kaydetti:"

"Mevcut sistemde bazı şeylerin yolunda gitmediği aşikar; çocuklarımızın, gençlerimizin durumuna bakın. Eğer sosyal medyadan bahsediyorsanız, sosyal medyaya sohbet robotlarına ajan kapasitesi ekliyorsanız, burada korkunç bir durumun başındasınız demektir."

Yapay zekanın tehlikeleri karşısında "Çocuklarımızı korumalıyız ve bunu öğreniyoruz." ifadesini kullanan Macron, şeffaflıktan yana olduklarının da altını çizdi.

Macron, Hindistan'daki yapay zeka zirvesi ile bu alana öncülük eden şirketlere "tam şeffaflık" sağlamaları çağrısı yapma fırsatı yakaladıklarını dile getirdi.

Algoritmaların sosyal medyada oldukça etkili olduğunu hatırlatan Macron, bu algoritmaların nasıl üretildiğine ve kullanım süreçlerine ilişkin şeffaflık olmadan ifade özgürlüğünden bahsedilemeyeceğini söyledi.

Macron, "İfade özgürlüğü, nasıl yönlendirildiğinizi bilmezseniz koca bir safsatadır." diye konuştu.

Kaynak: AA
