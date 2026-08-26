Macron: SDG'nin entegrasyonu belirleyici adım

(PARİS) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye devletine barışçıl entegrasyonu sürecinde dün "belirleyici bir adım" atıldığını belirterek, "Fransa, Suriye'nin tüm bileşenlerine ve devletin silah tekeline saygı göstererek, yalnızca Suriye'nin birliği ve egemenliğini kılavuz alarak Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecektir" dedi.

Macron, SDG'nin Suriye devletine barışçıl entegrasyonuna ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Macron, açıklamasında şunları söyledi:

"Suriye'ye, Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) Suriye Devleti'ne barışçıl bir şekilde entegrasyon sürecinde dün atılan bu belirleyici adımdan dolayı tebriklerimi sunuyorum. Bu konudaki Cumhurbaşkanı el-Şaraa'nın kararlılığını ve Mazlum Abdi ile SDG'nin sorumluluk bilincini takdir ediyorum. Geçiş sürecinin başlangıcından bu yana Fransa, bu adımı desteklemek için aktif bir rol oynamıştır ve sürecin uygulanmasını yakından takip edecektir. Fransa, Suriye'nin tüm bileşenlerine ve devletin silah tekeline saygı göstererek, yalnızca Suriye'nin birliği ve egemenliğini kılavuz alarak Suriye'deki geçiş sürecini desteklemeye devam edecektir. Suriye'de de, her yerde olduğu gibi, kalıcı barış ve istikrara giden yol ancak bu şekilde inşa edilebilir."

Kaynak: ANKA