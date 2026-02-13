Macron, Epstein belgelerinde adı geçen Fransız diplomatla ilgili her şeyin açıklığa kavuşturulmasını istedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein belgelerinde adı geçen ve hakkında yasal süreç başlatılan Fransız diplomat Fabrice Aidan ile ilgili her şeyin açıklığa kavuşturulmasını istedi.

Macron, Belçika'nın Alden Biesen Kalesi'nde yapılan gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde basın mensuplarına açıklama yaptı.

Epstein ile ilgili belgelerde adı geçen Fransız diplomat Aidan ile ilgili gerçeklerin "neden daha önce ortaya çıkmadığını anlamak istediğini" belirten Macron, Fransa Dışişleri Bakanlığının hakkında soruşturma başlattığı Aidan ile ilgili "her şeyin açıklığa kavuşturulmasını" istedi.

Fransız diplomat hakkında çok sayıda iddia ve iç soruşturma olmasına rağmen Aidan'ın Fransız hükümeti için çalışmayı sürdürmesine ilişkin bir soruya Macron, bunun "kabul edilemez" olduğu yanıtını verdi.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, Bakanlık Başsekreteri olarak görev yapan ancak kişisel nedenlerden dolayı izne çıkan, özel sektörde de faaliyetler yürüten Aidan hakkında "adalet sisteminin çalışmalarına katkı sunmak amacıyla Fransız diplomat hakkında idari soruşturma ve disiplin soruşturması açıldığını" duyurmuştu.

200 belgede adı geçiyor

ABD Adalet Bakanlığınca yayımlanan yeni Epstein belgelerinin yaklaşık 200'ünde Aidan'ın ismi geçiyor. Belgeler, Fransız diplomatın 2010-2017 döneminde özellikle New York'ta Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde görev yaptığı süre boyunca Epstein ile düzenli ve diplomatik bilgi aktarımına dayalı birçok görüşme yaptığını gösteriyor.

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), Fransız diplomatın New York'taki görev süresinde çocuk pornografisi sitelerini izlediğine ilişkin şüphelerin bulunduğunu BM'ye bildirdiği, bu kapsamda BM'nin Fransız diplomat hakkında iç soruşturma açtığı ve bunun üzerine Aidan'ın aniden görevinden ayrılarak Fransa'ya döndüğü de basına yansıyan iddialar arasında yer alıyor.

Jeffrey Epstein olayı

18 yaş altındaki onlarca kız çocuğuna cinsel istismarda bulunmak ve fuhuş ağı oluşturmak suçlamasıyla yargılanan Epstein, tutuklu olduğu New York Manhattan Metropolitan Merkez Hapishanesi'ndeki hücresinde 10 Ağustos 2019'da ölü bulunmuştu.

Açıklanan Epstein dava dosyalarında Prens Andrew, ABD Başkanı Donald Trump, eski ABD Başkanı Bill Clinton, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, eski ABD Başkan Yardımcısı Al Gore, aktör Kevin Spacey, şarkıcı Michael Jackson, illüzyonist David Copperfield, avukat Alan Dershowitz ve eski New Mexico Valisi Bill Richardson gibi ünlü isimler yer almıştı.

FBI da ABD Adalet Bakanlığı ile yaptığı inceleme sonucunda, ünlü isimlerden oluşan "müşteri listesi"nin tutulduğuna dair herhangi bir kanıta ulaşılamadığını, aralarında hükümet yetkilileri, ünlüler ve iş insanlarının da bulunduğu kişilerin suçuna ortak olduğu gerekçesiyle örtbas amacıyla öldürüldüğü öne sürülen Epstein'ın ise aslında hücresinde intihar ettiği neticesine varıldığını açıklamıştı.