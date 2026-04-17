Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Lübnan Ateşkesine Destek ve Uyarı: "Ateşkesin Zayıflama Riskinden Endişe Duyuyorum"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hizbullah ile İsrail arasında duyurulan ateşkese tam destek verdiğini açıkladı. Ancak, askeri operasyonların devam etmesi nedeniyle ateşkesin zayıflama riski taşıdığını belirtti.

(ANKARA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hizbullah ile İsrail arasında ABD Başkanı Donald Trump'ın duyurduğu ateşkese "tam destek" verdiğini ifade etti. Öte yandan Macron, sahadaki gelişmelerin ateşkesin zayıflamasına neden olabileceğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hizbullah ile İsrail arasında ilan edilen ateşkese ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hizbullah ile İsrail arasında, Başkan Trump'ın dün duyurduğu ateşkese tam desteğimi sunuyorum. Ayrıca, askeri operasyonların sürmesi nedeniyle bu ateşkesin şimdiden zayıflama riski taşımasından endişe duyuyorum. Lübnan ile İsrail arasındaki sınırın her iki tarafındaki sivil nüfusun güvenliğinin sağlanmasını talep ediyorum. Hizbullah silah bırakmalıdır. İsrail, Lübnan'ın egemenliğine saygı göstermeli ve savaşı durdurmalıdır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA
