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Fransa’dan Türkiye’ye Teşekkür: Macron, Yangın Söndürme Uçağı Desteğini ‘Teşekkürler Türkiye’yle Andı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye’ye teşekkür etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkede etkili olan yangınlarla mücadele için yangın söndürme uçağı gönderen Türkiye'ye teşekkür etti.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın Fransa'ya yangın söndürme uçağı gönderildiğine ilişkin X paylaşımını alıntıladı.

Macron, Türkçe yaptığı al bayraklı paylaşımda "Teşekkürler Türkiye" ifadesini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla İspanya'nın ardından Fransa'ya da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağı gönderdiklerini belirtmişti.

Yumaklı, "Türkiye sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." ifadesini kullanarak, görev için yola çıkan ekiplere başarı dileklerini iletmişti.

Paylaşımında, ormanların gelecek nesillere bırakılacak en kıymetli miras olduğunu vurgulayan Yumaklı, "Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadesine yer vermişti.

Tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneyindeki Gironde vilayetinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangında 42 bini aşkın hektar alan alevlere teslim olurken, Gironde, Var, Landes ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.

Kaynak: AA
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