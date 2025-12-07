Haberler

Macron, Çin Ziyaretindeki Sıcak Karşılama İçin Teşekkür Etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Çin'e yaptığı resmi ziyarette gösterilen misafirperverlik için teşekkür etti. Ziyareti sırasında önemli anları paylaşarak, Sichuan'daki Dujiangyan antik sulama projesini de övdü.

BEİJİNG, 7 Aralık (Xinhua) -- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, cumartesi günü sosyal medya hesaplarında Çin'e yaptığı üç günlük resmi ziyaretinde gördüğü misafirperverlik için teşekkürlerini dile getirerek, Çince ve İngilizce olarak "Sıcak karşılamanız için teşekkürler Çin!" yazdı.

Fransız cumhurbaşkanı, karşılama töreni ve resmi toplantılardan öğrenciler ve yerel halkla etkileşimlere, Fransız ve Çinli sporcularla oynadığı masa tenisi maçına kadar gezinin önemli anlarını gösteren bir video paylaştı.

Macron, cuma günü yayımlanan başka bir X gönderisinde de, Çin'e "ilham verici ziyaret ve sıcak, dostane karşılama" için teşekkür etti ve Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde geçirdiği "etkileyici anları" vurguladı.

Macron, Sichuan'ın merkezi Chengdu'daki Dujiangyan'ı "Sichuan'ı sulayan ve suyu kontrol altına alan iki bin yıllık mucize" diyerek vurguladı. Antik sulama projesinin, Fransa'nın güneybatısındaki Hautes-Pyrenees Departmanı'nda olduğu gibi "insan zekası ile doğa arasındaki uyumu" ve "yaşam getiren dağlara ve suya özen göstermeyi" somutlaştırdığını söyledi.

Beijing ve Chengdu'da temaslarda bulunan Macron, Çin'e yaptığı dördüncü resmi ziyaretini cuma günü tamamladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
