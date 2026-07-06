Fransa'dan Suriye'ye 17 yıl aradan sonra cumhurbaşkanlığı düzeyinde ilk ziyaret
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 17 yıl aradan sonra Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde ilk resmi ziyareti gerçekleştirmek üzere başkent Şam'a geldi. Macron'u havalimanında Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa'dan Suriye'ye cumhurbaşkanı düzeyinde 17 yıl aradan sonra gerçekleştirilen ilk resmi ziyaret kapsamında başkent Şam'a geldi.
Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'nın haberine göre, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile beraberindeki heyet başkent Şam'daki havalimanına ulaştı.
Macron'u ve beraberindeki heyeti, havalimanında, Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani karşıladı.
17 yıl aradan sonra bir Fransa Cumhurbaşkanı, Suriye'ye resmi ziyarette bulunuyor.
Kaynak: AA / Muhammed Karabacak