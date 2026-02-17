Haberler

Macaristan ile ABD Arasında Sivil Amaçlı Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Macaristan ile ABD Arasında Sivil Amaçlı Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması İmzalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan ve ABD, sivil amaçlı nükleer enerji işbirliği anlaşması imzaladı. Anlaşma, Budapeşte'de ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun ziyareti sırasında gerçekleştirildi. Macaristan Başbakanı Viktor Orban, anlaşmanın enerji güvenliğini artıracağını belirtti.

BUDAPEŞTE, 17 Şubat (Xinhua) -- Macaristan ve ABD, sivil amaçlı nükleer enerji işbirliği anlaşması imzaladı. Taraflar anlaşmaya pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Budapeşte ziyareti sırasında imza attı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, anlaşmanın ve ABD'nin yaptırımlar konusunda tanıdığı muafiyetlerin, Macaristan'ın enerji güvenliğini güçlendirip konutlara ve sanayiye rekabetçi fiyatlarla enerji sağlama kabiliyetini destekleyeceğini söyledi.

ABD de dahil olmak üzere ortaklarıyla aralarındaki açık ve şeffaf yaklaşımı sürdürdüklerini kaydeden Orban, her türlü endişenin doğrudan diyalog yoluyla giderilebileceğini ifade etti.

Rubio ise nükleer anlaşmanın kasım ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Orban arasında gerçekleştirilen görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Rubio ayrıca, Washington'un Macaristan'ı etkileyen bazı yaptırımları askıya aldığını ve ikili enerji işbirliğinde daha fazla ilerleme sağlanabileceğini teyit etti.

Kaynak: Xinhua
Yenidoğan savcısı Yavuz Engin'e tehdit davasında karar

Türkiye'nin konuştuğu savcıyı tehdit davasında karar
Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu

Bu tehdit masa dağıtır! Hamaney açık açık meydan okudu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti: Allah rızası için...

Üniversite hastanesinde neler oluyor? Vatandaş video çekip isyan etti
Sıla'yı kahkahalara boğan 'Sevişmeden Uyumayalım' yorumu

Hayranından aldığı mesajı böyle anlattı
Konuşmayan adam Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi

Beyaz Futbol stüdyosunu bastı! Ahmet Çakar delirdi
Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı

Akın Gürlek, Bahçeli'nın mesajına kayıtsız kalmadı
Tabanca ile vurup tekmeledi! Dehşet anları kamerada

Sokak ortasında dehşet! Önce vurdu sonra tekmeledi
Sadettin Saran'ın antrenman videosunu gören herkes aynı yorumu yapıyor

Videoyu izleyen herkes aynı yorumu yapıyor