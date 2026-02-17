Macaristan ile ABD Arasında Sivil Amaçlı Nükleer Enerji İşbirliği Anlaşması İmzalandı

BUDAPEŞTE, 17 Şubat (Xinhua) -- Macaristan ve ABD, sivil amaçlı nükleer enerji işbirliği anlaşması imzaladı. Taraflar anlaşmaya pazartesi günü ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Budapeşte ziyareti sırasında imza attı.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, anlaşmanın ve ABD'nin yaptırımlar konusunda tanıdığı muafiyetlerin, Macaristan'ın enerji güvenliğini güçlendirip konutlara ve sanayiye rekabetçi fiyatlarla enerji sağlama kabiliyetini destekleyeceğini söyledi.

ABD de dahil olmak üzere ortaklarıyla aralarındaki açık ve şeffaf yaklaşımı sürdürdüklerini kaydeden Orban, her türlü endişenin doğrudan diyalog yoluyla giderilebileceğini ifade etti.

Rubio ise nükleer anlaşmanın kasım ayında Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile Orban arasında gerçekleştirilen görüşmelerin bir sonucu olduğunu belirtti. Rubio ayrıca, Washington'un Macaristan'ı etkileyen bazı yaptırımları askıya aldığını ve ikili enerji işbirliğinde daha fazla ilerleme sağlanabileceğini teyit etti.

