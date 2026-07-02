Haberler

Polonya: Macaristan, eski Adalet Bakanı Ziobro'ya tanınan sığınma statüsünü geri çekti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macaristan'ın eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro ve eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'ye tanıdığı siyasi sığınma statüsünü geri çektiğini duyurdu. Ziobro hakkında Adalet Fonu'ndan 150 milyon zlotinin kötüye kullanıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülüyor.

Polonya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Radoslaw Sikorski, Macaristan'ın, Polonya'nın eski Adalet Bakanı Zbigniew Ziobro'ya tanıdığı siyasi sığınma statüsünü geri çektiğini açıkladı.

Sikorski, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, Macaristan makamlarından Ziobro'nun yanı sıra eşi Patrycja Kotecka-Ziobro ile eski Adalet Bakan Yardımcısı Marcin Romanowski'nin mülteci statülerinin geri çekildiğine ilişkin yazılı teyit aldığını belirtti.

Macar makamlarının söz konusu kişilerin seyahat belgelerini de geçersiz kıldığını kaydeden Sikorski, paylaşımında, "Adaletin çarkları yavaş döner ama döner." ifadesini kullandı.

Eski Adalet Bakanı Ziobro'ya ocak ayında Macaristan tarafından siyasi sığınma hakkı verilmişti.

Polonya basınında yer alan haberlerde, Ziobro'nun mayıs ayında İtalya üzerinden ABD'ye seyahat ettiği bilgisi yer almıştı.

Polonya Adalet Bakanı Waldemar Zurek ise X'ten yaptığı paylaşımda, "Geçerli seyahat belgeleri bulunmayan kişilerin ABD topraklarında bulunmaya devam edip edemeyeceğini sormak üzere ABD'deki ilgili kurumlara başvuracağız." ifadesini kullandı.

Soruşturmayı yürüten savcılar, Ziobro'nun suç mağdurlarına yardım etmek amacıyla kurulan bir devlet programı olan Adalet Fonu'ndan yaklaşık 150 milyon zlotinin (35,4 milyon avro) kötüye kullanıldığı iddia edilen bir "organize suç örgütü" kurup yönettiğini öne sürüyor.

Polonya'nın eski Adalet Bakan Yardımcısı da Macaristan'a sığınmıştı

Polonya'da savcılık, ülkede 2019-2023 yıllarında Adalet Bakan Yardımcılığı yapan Marcin Romanowski'ye "organize suç örgütüne katılmak" ve "zimmetine para geçirme girişiminde bulunmak" dahil birçok suçlama yöneltmişti.

Romanowski suçlamaları reddetmiş ve Aralık 2024'te Macaristan'a giderek siyasi sığınma talebinde bulunmuştu. Macaristan da Romanowski'ye bu hakkı tanımıştı.

Kaynak: AA / Eren Beksaç
Bakan Fidan: ABD, F-35 satış yasağını kaldırabilir

Türkiye'nin yıllardır beklediği müjdeyi vermek üzere
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Önlüğünü kapan Ali Koç, tezgahın başına geçti

Ali Koç'u ilk kez böyle göreceksiniz
Altında rüzgar tersine döndü

ABD'den gelen veri sonrası rüzgar tersine döndü
Beşiktaş yeni sezonun ilk maçında kazandı

Beşiktaş yeni sezonun ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor

Bu sistem bize de gelsin! Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Zakkum yedikten sonra fenalaştı, şimdi yoğun bakımda

Görüntüsüne kanıp yedi, şimdi ölümün kıyısında
Bir devir sona erdi! İspanya futbolunun efsanesi kramponlarını astı

Efsane futbolcu kramponlarını astı
394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak

394 bin liraya yükseldi! Ödemeyen trafiğe çıkamayacak