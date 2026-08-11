Paks Nükleer Santrali'nde 2 Nolu Ünite Yeniden Tam Güce Geçiyor

BUDAPEŞTE, 11 Ağustos (Xinhua) -- Macaristan'daki Paks Nükleer Santrali, Tuna Nehri'nde su seviyelerinin soğutma suyu için elverişli hale gelmesinin ardından, 2 numaralı ünitesinin üretim gücünü kademeli olarak artırmaya başladı.

Santral tarafından pazartesi günü yapılan açıklamada, "Nükleer santral uzmanları, Tuna Nehri'nin su seviyesinde son günlerde kaydedilen yavaş yükselişe ek olarak yaşanan geçici ve orta düzeyli artış üzerine 2 numaralı ünitenin üretim gücünü artırmaya başladı" denildi.

Macaristan Başbakanı Peter Magyar aynı günün erken saatlerinde yaptığı açıklamada, Tuna Nehri'nde su seviyesinin bir hafta önce kaydedilen en düşük seviyenin 19 santimetre üzerine çıktığını belirtti. Magyar, bu durumun yeniden çalıştırma prosedürünün devreye alınmasına olanak tanıdığını söyledi.

Açıklamada, prosedürün pazartesi günü yerel saatle 18.00'de başlatıldığı ve 2 numaralı ünitenin saat 22.00 itibarıyla nominal üretim gücüne ulaşmasının beklendiği belirtildi.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi nedeniyle 1, 3 ve 4 numaralı üniteler kapatılırken, 2 numaralı ünite ise 11 gün boyunca kapasitesinin yüzde 50'sinde çalışmıştı. Santralin dört reaktör ünitesinin her biri, iki türbin-jeneratör grubuna bağlı durumda.

Budapeşte'nin yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Paks Nükleer Santrali, Macaristan'ın tek nükleer santrali ve ülkenin en önemli elektrik kaynağı.

Kaynak: Xinhua