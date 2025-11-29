Haberler

Macaristan Dışişleri Bakanı Szijjarto'dan Orban'a Destek

Güncelleme:
Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Avrupalı liderlerin Başbakan Orban'ın Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşmesini eleştirmesine tepki gösterdi ve Macaristan'ın bağımsız dış politika izlediğini vurguladı.

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, bazı Avrupalı liderlerin Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeyi eleştirmesine tepki gösterdi.

Bakan Szijjarto, bazı Avrupalı liderlerin, Orban'ın Rusya ziyaretini eleştirmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yaptı.

"Savaş yanlısı" Avrupalı politikacıların dün Moskova'da yapılan görüşmeye dair açıklamalarını "hayal kırıklığı" olarak nitelendiren Szijjarto, şunları ifade etti:

"Biz Macarların, herhangi bir dış müzakere için Brüksel, Berlin veya başka bir yerden izin veya yetki almaya ihtiyacı yok.

Bağımsız bir dış politika izliyoruz ve kararlarımız ulusal çıkarlarımız doğrultusunda belirleniyor. Brüksel'de hoşlarına gitse de gitmese de."

Rusya Devlet Başkanı Putin ile Macaristan Başbakanı Orban, dün Rusya'nın başkenti Moskova'da bir araya gelmişti.

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Budapeşte'de görüşme ihtimaline ilişkin, "Trump ile olası görüşmenin ülkenizde yapılmasına olumlu yanıt verdiğinizden dolayı minnettarım. Trump, böyle bir teklifte bulundu. Trump, hem ABD'nin hem de Rusya'nın Macaristan ile ilişkilerinin iyi olduğunu belirtti. Bu nedenle bu teklifi memnuniyetle kabul ettik. ABD ile müzakereler Budapeşte platformunda sonuçlanırsa bundan büyük memnuniyet duyarım." ifadesini kullanmıştı.

Ülkesinin bağımsız siyaset izlediğini belirten Orban da Rus enerji kaynaklarını tedarik ederek Macaristan'ın enerji güvenliğini sağladıklarını ve Rusya ile enerji alanında işbirliğini sürdürmekten yana olduklarını kaydetmişti.

Orban, "Macaristan, Ukrayna ile ilgili müzakerelere ev sahipliği yapmaya ve bu sürecin başarıyla tamamlanmasına destek sağlamaya hazır." demişti.

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Slovenya Başbakanı Robert Golob ise Orban'ı, Rusya ziyaretini Avrupa ile istişare etmeden yaptığı gerekçesiyle eleştirmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu - Güncel
