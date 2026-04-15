Macaristan'da Başbakan Seçilen Magyar: Kamu Medyası Propaganda Makinesi Haline Geldi; Bunu, Kamu Hizmeti Yeniden Tesis Edilene Kadar Askıya Alacağız

(ANKARA) - Macaristan'da başbakan seçilen Peter Magyar, "Tisza hükümetinin kurulmasından sonra, 'kamu' medyasının haber hizmetlerini, kamu hizmeti niteliği yeniden tesis edilene kadar askıya alacağız" ifadelerini kullandı.

Macaristan'da başbakan seçilen Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir buçuk yıl sonra, 'kamu' televizyon stüdyosuna geri döndüm. Az önce bir propaganda makinesinin son günlerine tanık olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Magyar, "Tisza hükümetinin kurulmasından sonra, 'kamu' medyasının haber hizmetlerini, kamu hizmeti niteliği yeniden tesis edilene kadar askıya alacağız" dedi.

Kaynak: ANKA