Macaristan'da Başbakan Seçilen Magyar: Kamu Medyası Propaganda Makinesi Haline Geldi; Bunu, Kamu Hizmeti Yeniden Tesis Edilene Kadar Askıya Alacağız

Macaristan'da başbakan seçilen Peter Magyar, Tisza hükümetinin kurulmasının ardından 'kamu' medyasının haber hizmetlerini askıya alacaklarını açıkladı.

(ANKARA) - Macaristan'da başbakan seçilen Peter Magyar, "Tisza hükümetinin kurulmasından sonra, 'kamu' medyasının haber hizmetlerini, kamu hizmeti niteliği yeniden tesis edilene kadar askıya alacağız" ifadelerini kullandı.

Macaristan'da başbakan seçilen Peter Magyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bir buçuk yıl sonra, 'kamu' televizyon stüdyosuna geri döndüm. Az önce bir propaganda makinesinin son günlerine tanık olduk" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: ANKA
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

