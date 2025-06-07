Macaristan'da Tiangong Uzay İstasyonu ile Canlı Bağlantı

BUDAPEŞTE, 7 Haziran (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de bulunan Macaristan Bilimler Akademisi'nde 300'ün üzerinde öğrenci, bilim insanı ve hükümet yetkilisi, Çin'in Tiangong uzay istasyonundaki astronotlarla canlı bağlantı kurarak uzay bilimi hakkında özel bir soru-cevap oturumuna katıldı.

Cuma günü Çin İnsanlı Uzay Ajansı, Çin'in Macaristan Büyükelçiliği ve Macaristan Bilimler Akademisi'nin ortaklaşa düzenlediği ve "Tiangong Sınıfı" olarak adlandırılan etkinlik, uzay, eğitim ve inovasyon alanında iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

Etkinlik kapsamında Shenzhou-20 mürettebat üyeleri Chen Dong, Chen Zhongrui ve Wang Jie, Macar öğrencilerden gelen soruları yanıtladı. Yerçekimsiz ortamda gerçekleştirdikleri bilimsel deneylere ilişkin önceden kaydedilmiş bir videoyu paylaşan astronotlar, izleyicilere uzayın büyüleyici dünyasından kesitler sundu.

Tiangong uzay istasyonunda görev yapan üç kişilik mürettebat, 6 aylık görev kapsamında 24 Nisan'da uzaya gönderilmişti.