Macaristan'da Ağustos 2026: 1901'den bu yana en sıcak ve en kurak ay olarak kayıtlara geçti

BUDAPEŞTE, 3 Eylül (Xinhua) -- Macaristan'da bu yıl ağustos ayı, ülke genelinde ortalama sıcaklığın 24,9 santigrat dereceye ulaşmasıyla 1901'den bu yana kaydedilen en sıcak ay oldu.

Macaristan Meteoroloji Servisi HungaroMet'in çarşamba günü yayımladığı verilere göre, ağustos ayındaki ortalama sıcaklık, 1991-2020 dönemindeki 21,2 santigrat derecelik ağustos ortalamasının 3,7 derece üzerinde gerçekleşti. Böylece Ağustos 2026, 1901'den bu yana hem en sıcak ağustos hem de en sıcak ay olarak kayıtlara geçti.

Rekor sıcaklıklara olağanüstü kurak koşullar da eşlik etti. İlk verilere göre ülke genelinde ağustos ayında ortalama yağış miktarı yalnızca 15,6 milimetre olurken, 1991-2020 döneminin ağustos ortalaması 59,5 milimetre seviyesindeydi. Verilere göre bu, 1901'den bu yana ülke genelinde kaydedilen en kurak dördüncü ağustos oldu.

Uzun süren kuraklık tarım sektörünü de olumsuz etkiledi. Macaristan Merkezi İstatistik Ofisi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, şiddetli kuraklık nedeniyle tarım sektörünün katma değeri yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 12,4 azaldı.

Tuna Nehri'ndeki düşük su seviyesi, ağustos ayı başında Paks Nükleer Santrali'ndeki elektrik üretimini de ciddi şekilde etkiledi ve santralin dört ünitesinden üçünün kapatılmasına neden oldu. Hükümet daha sonra santral yakınındaki su seviyesini yükseltmek ve soğutma suyu tedarikini güvence altına almak amacıyla acil önlemler aldı.

Kaynak: Xinhua