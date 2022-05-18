Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi - Haberler

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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

AA - Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel
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Macaristan Cumhurbaşkanı Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Duda ile bir araya geldi

Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yaptı.

Macaristan'ın yeni Cumhurbaşkanı Katalin Novak, ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yaptı.

Novak, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Varşova'da bir araya geldi.

Duda, Novak'ın ilk yurt dışı ziyaretini Polonya'ya yapmasının iki ülke arasındaki dostluğun göstergesi olduğunu belirterek, "Ülkelerimizde de benzer politikaları uygulayacağımıza inanıyorum. Bugün ikili olarak adil, demokratik dünyanın içinde bulunduğu sorunlarla ilgili konuştuk." dedi.

Novak da "İlk yurt dışı seyahatimin Polonya olması gerektiği benim için gayet açıktı. Ukrayna bugün Avrupa'nın kapılarını koruyor, orada masum insanlar ölüyor. Kurbanların yanında olmalıyız." dedi.

Ukrayna'daki savaş görüntülerinden derinden sarsıldığını kaydeden Novak,"Putin'in saldırganlığını ve egemen bir devlete gerçekleşen silahlı saldırıları kınıyoruz. Biz Macarlar barış istiyoruz. Macaristan'da ve komşu ülkelerde savaşı değil, barışı kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Novak, "Biz masum kurbanların ve gerçeğin yanındayız. Avrupa Birliği ve NATO'ya verdiğimiz taahhütleri yerine getiriyoruz ve bir karara 'hayır' deme hakkımız olduğunda ve Macaristan'ın çıkarları gerektirdiğinde 'hayır' diyoruz." şeklinde konuştu.

AA / Hüseyingulu Hüseyinzade - Güncel

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