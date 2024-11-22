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Macaristan Başbakanı Orban, Netanyahu'yu Davet Etti

Macaristan Başbakanı Orban, Netanyahu'yu Davet Etti
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ülkesine davet edeceğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının Macaristan'da uygulanmayacağını garanti edeceğini açıkladı. Orban, UCM'nin kararını 'yanlış' olarak nitelendirdi.

(ANKARA) - Macaristan Başbakanı Viktor Orban, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Macaristan'a davet edeceğini ve Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) Netanyahu hakkındaki tutuklama kararının ülkesinde uygulanmayacağını garanti edeceğini söyledi.

Avrupa Birliği'nin altı aylık dönem başkanlığını yürüten Macaristan'ın Başbakanı Orban, devlet radyosuna yaptığı açıklamada, UCM'nin tutuklama kararını "yanlış" olarak nitelendirdi ve İsrail Başbakanı'nın Macaristan'da güvenli bir şekilde müzakereler yürütebileceğini söyledi. Orban "Bugün İsrail Başbakanı Sayın Netanyahu'yu Macaristan'a bir ziyaret için davet edeceğim ve bu davette, buraya gelirse UCM kararının Macaristan'da hiçbir etkisinin olmayacağını ve içeriğinin uygulanmayacağını garanti edeceğim" dedi.

UCM, Filistin topraklarında "insanlığa karşı suçlar ve savaş suçları işlemeleri" nedeniyle dün Netanyahu ile Gallant için tutuklama emirleri çıkarmıştı. Mahkeme, Netanyahu ve Gallant'ın özellikle Gazze'deki sivil nüfusu açlıkla cezalandırmak için yiyecek, su, ilaç ve yakıt gibi hayati malzemelere erişimi kasıtlı olarak engellediklerinin altını çizmişti.

AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, tutuklama emirlerinin siyasi olmadığını ve tüm AB üye ülkelerinin mahkeme kararına saygı duyarak bunu uygulaması gerektiğini söylemişti. AB içinde Macaristan ve Çekya, İsrail'in güçlü destekçileri arasında yer alıyor. Çekya Başbakanı Petr Fiala da UCM kararını "talihsiz" olarak nitelendirerek X platformunda yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı: "(Bu karar), demokratik bir devletin seçilmiş temsilcilerini İslamcı bir terör örgütünün liderleriyle eşitleyerek diğer davalardaki otoritesini zayıflatıyor."

Kaynak: ANKA / Güncel
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