Haberler

Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, "Macaristan ve Türkiye arasındaki siyasi, enerji, ekonomik ve savunma sanayi konusunda çok iyi ümitlerimiz, görüşlerimiz var." dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, "Macaristan ve Türkiye arasındaki siyasi, enerji, ekonomik ve savunma sanayi konusunda çok iyi ümitlerimiz, görüşlerimiz var." dedi.

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 32 kez bir araya gelmelerine rağmen Dolmabahçe Sarayı'na ilk defa geldiğine dikkati çeken Orban, kendisini kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Orban, Erdoğan ile görüşmelerinin tarihin değerli parçalarını oluşturduğunu belirterek, "Bu tarihi mesafeler, iki ülke, iki halk ve hükümetin işbirliğine de katkı sunmaktadır." dedi.

Macaristan'ın batıda Cermen, Slav ve Latin dünyaları arasında yalnız kaldığına işaret eden Orban, "Biz yalnız olarak, bunların hiçbirine ait olmayan bir halkız, milletiz. Çünkü, halklarımızı doğuda bıraktık. Bizim için Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük bir önemi arz etmekte. Her zaman böyleydi." diye konuştu.

Orban, Türkiye'nin uyguladığı göç politikası nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Türkiye, eğer Avrupa'yı korumasa, güneyinden Macaristan'a Avrupa'da hayat yaşanmaz hale gelirdi. Bir yasa dışı göç denizinde yüzüyor olduk. Bunun böyle olmaması Türkiye'nin sayesinde yüz binlerce yasa dışı göçmeni tutmakta, gitmesini, ilerlemesini engellemekte." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan petrol ve doğal gaz tedariki

Macaristan'ın modern dünyadan dışlanmaması konusundaki yardımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Orban, Macaristan'ın Türkiye'nin gayretinin Brüksel ve ABD'de takdir edilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Orban, Rusya'nın Macaristan'a petrol ve doğal gaz tedarikine devam etmesi konusunda anlaştıklarını belirterek "Çünkü başka kaynak imkanımız yok." dedi.

Rusya'dan alacakları petrol ve doğal gaz nedeniyle Macaristan'a yaptırım uygulanmaması için ABD ile de anlaştıklarını kaydeden Orban, "Bu doğal gazın aktarılması, taşınması konusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'na (Erdoğan) bu vesileyle de bunu garanti ettiği için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Orban, Türkiye'nin verdiği bu garantinin çok önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, bu yıl Türkiye'den Macaristan'a 7,5 milyar metreküp doğal gaz aktarıldığını belirtti.

İki ülkenin en büyük enerji firmalarının işbirliği yapabilmesi nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Orban, Macaristan'ın Türk enerji firmasını Budapeşte'ye davet ettiklerini belirtti.

Orban, "Macaristan ve Türkiye arasındaki siyasi, enerji, ekonomik ve savunma sanayi konusunda çok iyi ümitlerimiz, görüşlerimiz var." dedi.

Avrupa'da savunma sanayisinin giderek önem kazandığına işaret eden Orban, iki ülke arasında bu alandaki ilişkilerin halihazırda kurulu olduğunu vurguladı.

Orban, Macar hükümeti ve Macar halkı adına Macaristan'a yaptığı yardımlar nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Tanrı Türkiye'yi korusun." dedi.

(Bitti)

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
Konyasporlu Ndao tutuklandı! Zorbay Küçük'ün de aralarında olduğu 10 kişi adli kontrolle serbest

Bahis soruşturmasında ilk kararlar! Aralarında meşhur hakem de var
DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye 'çay' daveti

DEM'li Bakırhan'dan kendisini alkışlayan Bahçeli'ye dikkat çeken davet
Armut'a erişim engeli getirildi

Yüz binlerce üyesi olan site, Türkiye'de erişime engellendi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
Ahmet Çakar'ın gözaltı kararı sağlık sorunları nedeniyle kaldırıldı

Hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında karar çıktı
Dev bankalar beklentilerini tek tek açıkladı: Altın için çılgın tahmin

Altın için çılgın tahmin
Mert Hakan Yandaş, Metehan Baltacı, Murat Sancak ve Emrah Çelik'in sevk yazısı ortaya çıktı

Yüklü para transferleri, kupon resimleri, WhatsApp yazışmaları
Yunanistan'da pitbull dehşeti: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Küçük çocuğun kan donduran sonu! Geriye bu fotoğraflar kaldı
7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar! O görüntüler gündem oldu

7.6 ile sallandılar ama yıkılmadılar!
Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil

Yeni imajı bomba: Aleyna Tilki artık sarışın değil
4 gollü düello! Beşiktaş, Gaziantep FK ile yenişemedi

4 gollü düello! 11 kurtarış yaptı, rakibine geçit vermedi
Mert Hakan Yandaş'ın ifadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık

İfadesinden bomba itiraf: Fenerbahçeli futbolcu arkadaşlarımla oynadık
Paramount'tan Warner Bros'a 108,4 milyar dolarlık teklif

Hollywood'da dengeleri değiştirecek teklif! Netflix'e fark attılar
Dayısının diri diri toprağa gömdüğü çocuğun ilk isteği yürek burktu

Toprağa gömülü halde bulunan çocuğun ilk isteği yürek burktu
Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu

Asgari ücret için en güçlü zam oranı belli oldu
Diploma davasında 3. duruşma! İmamoğlu ile mahkeme başkanı arasında tansiyon yükseldi

Duruşmada tansiyon yükseldi: Sizi en çok bu mu etkiledi Hakim bey?
title