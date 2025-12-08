Macaristan Başbakanı Orban, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ortak basın toplantısında konuştu: (2)

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Türkiye ile ilişkilerin geliştirilmiş stratejik işbirliği seviyesine yükseldiğine dikkati çekerek, "Macaristan ve Türkiye arasındaki siyasi, enerji, ekonomik ve savunma sanayi konusunda çok iyi ümitlerimiz, görüşlerimiz var." dedi.

Orban, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 32 kez bir araya gelmelerine rağmen Dolmabahçe Sarayı'na ilk defa geldiğine dikkati çeken Orban, kendisini kabul ettiği için Erdoğan'a teşekkürlerini sundu.

Orban, Erdoğan ile görüşmelerinin tarihin değerli parçalarını oluşturduğunu belirterek, "Bu tarihi mesafeler, iki ülke, iki halk ve hükümetin işbirliğine de katkı sunmaktadır." dedi.

Macaristan'ın batıda Cermen, Slav ve Latin dünyaları arasında yalnız kaldığına işaret eden Orban, "Biz yalnız olarak, bunların hiçbirine ait olmayan bir halkız, milletiz. Çünkü, halklarımızı doğuda bıraktık. Bizim için Türk dünyasıyla ilişkimiz çok büyük bir önemi arz etmekte. Her zaman böyleydi." diye konuştu.

Orban, Türkiye'nin uyguladığı göç politikası nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Türkiye, eğer Avrupa'yı korumasa, güneyinden Macaristan'a Avrupa'da hayat yaşanmaz hale gelirdi. Bir yasa dışı göç denizinde yüzüyor olduk. Bunun böyle olmaması Türkiye'nin sayesinde yüz binlerce yasa dışı göçmeni tutmakta, gitmesini, ilerlemesini engellemekte." ifadelerini kullandı.

Rusya'dan petrol ve doğal gaz tedariki

Macaristan'ın modern dünyadan dışlanmaması konusundaki yardımları nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Orban, Macaristan'ın Türkiye'nin gayretinin Brüksel ve ABD'de takdir edilmesi için elinden geleni yapacağını vurguladı.

Orban, Rusya'nın Macaristan'a petrol ve doğal gaz tedarikine devam etmesi konusunda anlaştıklarını belirterek "Çünkü başka kaynak imkanımız yok." dedi.

Rusya'dan alacakları petrol ve doğal gaz nedeniyle Macaristan'a yaptırım uygulanmaması için ABD ile de anlaştıklarını kaydeden Orban, "Bu doğal gazın aktarılması, taşınması konusunda, Sayın Cumhurbaşkanı'na (Erdoğan) bu vesileyle de bunu garanti ettiği için tekrar teşekkür ediyorum." dedi.

Orban, Türkiye'nin verdiği bu garantinin çok önemli ve gerekli olduğunu vurgulayarak, bu yıl Türkiye'den Macaristan'a 7,5 milyar metreküp doğal gaz aktarıldığını belirtti.

İki ülkenin en büyük enerji firmalarının işbirliği yapabilmesi nedeniyle Erdoğan'a teşekkür eden Orban, Macaristan'ın Türk enerji firmasını Budapeşte'ye davet ettiklerini belirtti.

Orban, "Macaristan ve Türkiye arasındaki siyasi, enerji, ekonomik ve savunma sanayi konusunda çok iyi ümitlerimiz, görüşlerimiz var." dedi.

Avrupa'da savunma sanayisinin giderek önem kazandığına işaret eden Orban, iki ülke arasında bu alandaki ilişkilerin halihazırda kurulu olduğunu vurguladı.

Orban, Macar hükümeti ve Macar halkı adına Macaristan'a yaptığı yardımlar nedeniyle Erdoğan'a teşekkürlerini ileterek, "Tanrı Türkiye'yi korusun." dedi.

