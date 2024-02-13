Macar Ressamların Eserlerinin Yer Aldığı Sergi Açıldı

Macaristan Kültür Yılı" etkinlikleri çerçevesinde, Macar ressamların eserlerinin yer aldığı "Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk" adlı serginin açılışı yapıldı.

Macar ressamlar Frigyes König, Istvan Orosz, Robert König, Sandor Krizbai ve Tamas Konok'un yaptığı resimler Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde beğeniye sunuldu.

Tekirdağ Valisi Recep Soytürk, serginin açılışında yaptığı konuşmada Türkiye ve Macaristan arasında uzun yıllardır süregelen bir dostluğun olduğunu söyledi.

Türk-Macar dostluğunun son yıllarda daha da arttığının altını çizen Soytürk, "Macar Prensi II. Frenc Rakoczi'nin yaşadığı evin müzeye dönüştürülmesiyle kente her yıl çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bu yıl ziyaretçi sayısının daha da artmasını bekliyoruz. Bizler de oraya gidip oralarda çeşitli etkinliklere katılmak istiyoruz. Bu yıl iki ülke arasında düzenlenecek etkinlikler çok anlamlı olacaktır." dedi.

Macaristan'ın İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter de Tekirdağ'a gelmenin her zaman kendisine onur verdiğini söyledi.

Tekirdağ'ın her yıl değişmesine rağmen insanlarının misafirperverliğinin hiç değişmediğini belirten Pinter, "Kentteki Macaristan'a ve Macar kültürüne karşı sevgiyi, sempatiyi hissediyorum. Tekirdağ'ın yeri Macarların kalbinde çok özeldir. Macaristan'ın özgürlüğü için savaşan ve burada yeni yuva bulan kahramanımız II. Frenc Rakoczi ve diğer kahramanlarımızı ağırladığınız için size minnettar olacağız." diye konuştu.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ise restore edip hizmete açtıkları "Türk-Macar Kültür Evi" ile ilgili bilgi verdi.

Küratör Kemal Orta da "Sınırların Ötesinde Macar Çağdaş Sanatına Bir Yolculuk" adlı sergi hakkında bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Soytürk ve protokol üyeleri açılışı yapılan sergiyi gezdi.

Macar ressamların kara kalem ve sulu boya tekniğiyle yaptığı 40 eserin yer aldığı sergi 3 Mart'a kadar ziyarete açık olacak.