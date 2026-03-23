Macaristan'dan AB Komisyonuna, "bilgi sızdırma" iddiası hakkında "dezenformasyondan uzaklaşma" çağrısı

Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto'nun Rusya'ya gizli bilgi aktardığı iddialarına Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs'tan sert cevap geldi. AB Komisyonu'na dezenformasyon yaymamaları çağrısı yapıldı.

Macaristan Uluslararası İletişimden Sorumlu Devlet Sekreteri Zoltan Kovacs, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto hakkında Rusya'ya gizli bilgi aktardığı iddiaları sonrası Budapeşte'den açıklama bekleyen Avrupa Birliği (AB) Komisyonunu, "dezenformasyon yaymaktan" uzak durmaya çağırdı.

Kovacs, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, AB Komisyonu'nun çağrısına yanıt verdi.

Dışişleri Bakanı Szijjarto aleyhindeki iddiaların tamamen asılsız olduğunu belirten Kovacs, "Bunlar, Macaristan'ın egemenliğini sarsmak ve seçimleri etkilemek amacıyla AB, (Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir) Zelenskiy ve (Tisza Partisi Genel Başkanı) Magyar Peter arasında yürütülen koordineli bir çabanın parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

Kovacs, AB Komisyonunu "dezenformasyon yaymaktan" uzak durmaya çağırdı.

Zoltan Kovacs, "Hatta bu, tam da 'Hızlı Uyarı Sistemi'ni devreye sokmayı haklı kılacak bir türden yalan haber, değil mi sevgili POLİTİCOEurope?" diye yazdı.

Kovacs, bir AB ülkesinin bakanını dinlemenin ve yabancı bir ajanın asılsız yalanlarını kullanmanın ne zaman normalleştiğini sorguladığını, ancak buna şaşırmadıklarını ve "Macaristan hakkında yalan bilgi yaymak" için onların, ilk kez bir araya gelmediklerini savundu.

Washington Post gazetesinin ismini açıklamayan güvenlik kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Szijjarto'nun, Avrupa Birliği (AB) Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya ilettiği öne sürülmüştü.

Haberde, Szijjarto'nun, AB toplantıları molalarında Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'u arayarak, perde arkası bilgileri sızdırdığı ve Rus yetkililere çözüm önerilerinde bulunduğu savunulmuştu.

Öte yandan, Politico internet sitesindeki haberde, 5 Avrupalı diplomat ve yetkilinin, AB'nin, bilgi sızdıracağı endişesiyle Macaristan'ı kritik görüşmelerin dışında bırakmaya çalıştığını iddia etmişti.

Söz konusu haberin ardından Polonya Başbakanı Donald Tusk, X'teki hesabından yaptığı açıklamada, "Orban'ın ekibinin, AB Konseyi toplantılarını en ince ayrıntısına kadar Moskova'ya bildirdiği haberi kimseyi şaşırtmamalı" diyerek iddialara destek vermişti.

Szijjarto ise Tusk'a yanıtında, "Yalan haberler yaymak yerine, muhalefeti desteklemek için Budapeşte'ye gelin. Geçen sefer işe yaramıştı, bizim için" ifadelerini kullanarak, iddiaları reddetmişti.

Bakan Szijjarto ayrıca, bugün yayımladığı bir video mesajda, bir veya daha fazla yabancı istihbarat servisinin, bir Macar gazetecinin işbirliğiyle kendisinin telefonunun dinlendiğini ve bunun "şoke edici" olduğunu söylemişti.

AB Komisyonu, bugün, AB Konseyi toplantılarında gizli bilgileri Rusya'ya sızdırdığına ilişkin iddialar hakkında Macar hükümetinden açıklama beklediklerini bildirmişti.

Kaynak: AA / Salih Okuroğlu
