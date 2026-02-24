Maaşının 4'te 1'i nafakaya kesiliyor zannetti, gerçek bambaşka çıktı! Hapis bile yattı

Adana Büyükşehir Belediyesinde temizlik işçisi olarak çalışan Hasan Durak (60), 2013 yılında eşinden boşandı ve o dönem mahkeme, maaşının 4'te 1'inin nafaka olarak ödenmesine hükmetti. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin şirketlerinden olan Yeni Yol Katı Atık Hizmetleri'nden maaşı yatan Durak'ın her ay maaşından 4'te 1'i nafaka kesintisi denilerek kesildi.

NAFAKALAR ÖDENMEYİNCE HAPSE GİRDİ

Ancak Durak hakkında eski eşi, nafaka ödemediği gerekçesiyle icra davası açtı. Hakkında açılan davalar sonucu maaşından yapılan kesintilerin nafakaya gitmediğini öğrenen Hasan Durak, cezaevine girdi. Bir süre cezaevinde kalan Durak, borçlarını ödedikten sonra çıktı ve avukatı Nazan Akça aracılığıyla Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne başvurdu.