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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC), Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinde öğretmenlerin rolünü anlatan "Maarif Nöbeti: Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Öğretmenler" belgeselinin galası yapıldı.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğinde, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği, TMT Mücahitler Derneği ve Kıbrıs Türk Tarih Kurumu işbirliğiyle hazırlanan belgesel, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle KKTC Cumhurbaşkanlığı Mavi Salon'da düzenlenen etkinlikle seyirciyle buluştu.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun da katıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla başlayan program, belgeselin galasıyla devam etti.

Galada konuşan Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, öğretmenlik mesleğinin önemine işaret ederek öğretmenlerin bir ulusun kültür hazinesini, kimliğini, dilini ve milli değerlerini gelecek kuşaklara taşıdığını vurguladı.

Başçeri, Kıbrıs Türk Milli Mücadelesi'nde maarif nöbetinde bulunan, önemli sorumluluklar üstlenen öğretmenleri anmak, değerli emeklerini yaşatmak ve bıraktıkları mirası gelecek kuşaklara aktarmak için bir araya geldiklerini ifade etti. İngiliz yönetimi döneminde karşı karşıya kalınan baskılara rağmen öğretmenlerin Kıbrıs Türk halkının kimliğini ve kültürünü korumak, eğitime devam etmek ve bayrak sevgisini aşılamak için okulda ve okul dışında görev yaptıklarını anlattı.

Öğretmenlerin bıraktığı mirasın Kıbrıs Türk halkına yol göstermeye devam ettiğini vurgulayan Büyükelçi Başçeri, "Bu bayrak nöbeti hiç bitmeyecek." diye konuştu.

"Maarif Nöbeti: Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Öğretmenler" belgeseli

KKTC'de galası yapılan "Maarif Nöbeti: Kıbrıs Türk Milli Mücadelesinde Öğretmenler" belgeselinin yapımcılığını Berk Emregül (Owl Creative) üstlendi. Filmin senaryosunu Ahmet Aksoy yazdı, yönetmenliğini ise Olcay Dülger üstlendi.

Belgesel, 1878'de başlayan İngiliz yönetimi döneminde Kıbrıs Türk toplumunun eğitim, siyaset ve kültür alanlarında karşılaştığı kısıtlamaları ele alıyor. Türk bayrağının yasaklandığı, Türkiye'den öğretmen ve kitap getirilmesinin engellendiği yıllarda öğretmenlerin Türkçeyi, kültürü ve kimliği gelecek kuşaklara aktarmak için okullarda yürüttüğü çalışmaları anlatıyor.

Mücteba Öktem, Refika Öğretmen, Turgut Sarıca, Kazım Nami Duru ve Arif Nihat Asya gibi eğitimcilerin izini süren belgeselde arşiv görüntülerine, dönem fotoğraflarına, tarihi mekanlarda yapılan çekimlere ve uzmanlarla gerçekleştirilen röportajlara yer veriliyor.

Kaynak: AA