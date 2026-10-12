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Lyon İdari Mahkemesi, Saint-Fons belediye seçimini usulsüzlük nedeniyle iptal etti

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Fransa'da Lyon İdari Mahkemesi, Saint-Fons'ta LFI'nin kazandığı belediye seçimini rakip aday listesindeki usulsüzlük nedeniyle iptal etti. Karar, Danıştay tarafından onanırsa kentte 3 ay içinde yeniden belediye seçimi düzenlenecek.

Fransa'da Lyon İdari Mahkemesi, rakip aday listesindeki usulsüzlük nedeniyle Saint-Fons kentindeki belediye seçimini iptal etti.

Fransa'da yerel mahkeme, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi'nin Rhone iline bağlı Saint-Fons'da bu yıl kazandığı belediye seçimine ilişkin kararını açıkladı.

Lyon İdari Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Saint-Fons'daki eski Belediye Başkanı Christian Duchene'in başı çektiği aday listesinde usulsüzlük tespit edildi.

Bu aday listesindeki bir kişinin Portekiz vatandaşı olduğu, belediye seçimlerinin 15 Mart'ta düzenlenen ilk turundan önce ilgili Fransız makamlarına bildirilmedi.

Mahkeme, yaşanan usulsüzlüğün 22 Mart'ta düzenlenen seçimin ikinci turu ve sonuçları üzerindeki etkisini göz önünde bulundurarak, oylamanın dürüstlüğüne zarar verildiğine hükmetti.

"Rhone Valiliğinin beceriksizliğinin bedelini ödememeli"

LFI Grup Başkanvekili Mathilde Panot, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ciddi bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Panot, LFI üyesi 3 belediye başkanının kentlerindeki belediye seçimlerinin rakip listelerdeki usulsüzlükler nedeniyle iptal edilmesini "skandal" olarak nitelendirerek, "Venissieux, Vaulx-en-Velin ve Saint-Fons sakinleri, Rhone Valiliğinin beceriksizliğinin bedelini ödememeli." ifadesini kullandı.

Panot, bu yıl söz konusu 3 belediyede seçimleri kazanan LFI Partili Idir Boumertit, Abdelkader Lahmar ve Hadi Mebarki'yi desteklediğini kaydetti.

LFI'nin Rhone ilinde kazandığı Venissieux ve Vaulx-en-Velin belediye seçimleri de rakip aday listelerindeki usulsüzlük nedeniyle geçen ay iptal edilmişti. Söz konusu parti üyeleri, mahkeme kararlarına itiraz ederek, Danıştaya başvurmuştu.

Danıştay, yerel mahkemelerin kararlarını onaylarsa, ilgili kentlerde 3 ay içinde yeniden belediye seçimleri düzenlenecek.

Belediye seçimlerine katılan AB vatandaşlarına özgü kurallar

Fransa'da ikamet eden diğer Avrupa Birliği (AB) ülkeleri vatandaşları, belediye seçimlerinde oy kullanabiliyor ve belediye meclis üyesi seçilebiliyor.

Ancak söz konusu AB vatandaşlarının belediye seçimlerine katılırken, isimlerinin yer aldığı aday listesinde uyruklarını da belirtmeleri gerekiyor.

Diğer AB ülkelerinin vatandaşları, Fransa'da bu seçimlere katılabilse de belediye başkanı veya yardımcısı seçilemiyor.

İsrail'in seçimlere müdahalesi

İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partili belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.

Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.

Kaynak: AA
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