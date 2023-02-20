Lütfü Savaş yayınladığı videoyla Hataylılara seslendi: Topraklarınızı satmayın

Kahramanmaraş merkezli iki depremde en büyük yıkımı yaşayan şehir olan Hatay'ın Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş şehirden ayrılan Hataylılara seslendi. Sosyal medya hesabından bir video paylaşan Savaş, "Hatay, kırk asırlık Türk yurdu; Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tayfur Sökmen'in ve hepimizin ecdadının bize emaneti. Hatay bizimdir, bizim kalacak. Kimse malını satmasın, kimse toprağını satmasın, kimse gelecek adına umutlarını kırmasın" ifadelerini kullandı.

Lütfü Savaş, sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda şehirden ayrılan Hataylılara seslendi. Videoda deprem sonrası görüntülere yer veren Savaş, "Deprem nedeniyle Hatay'dan ayrılan çok kıymetli hemşehrilerime sesleniyorum; yine buluşacağız. Topraklarınızı, malınızı mülkünüzü satmayın. Tapularınız, Atatürk'ün şahsi meselesi Hatay'da sizleri söz sahibi yapmaya devam edecek" dedi.

"HATAY'IN AYAĞA KALKMASI LAZIM"

Savaş açıklamasında şunları söyledi; "Biz gerçekten de çok önemli bir deprem atlattık. Belki de üç bin yılda olacak bu depremde birçok insanımızın hayatı kayboldu, birçok insanımız evini kaybetti, birçok insanımız yaralandı ve fazlasıyla zarar gördük. Bir yandan da Hatay'ın ayağa kalkması lazım.

"TÜRK YURDU OLMAYA DEVAM EDECEK"

Göçüp giden, ailelerini bırakan, aileleriyle birlikte dışarıda hastalarına bakan insanlarımız için çok önemli bir günler yaşıyoruz. Şunu bilmek lazımdır; kırk asırlık Türk yurdu hepimizin anavatanı ve bundan sonra da kırk asırlık Türk yurdu, Türk yurdu olmaya devam edecek. Bunun için biz her şeyi yapmaya başladık ve tekrardan Hatay'ı hak ettiği şekilde cazip bir şehir haline getireceğiz.

"BURASI SİZE ECDADINIZDAN YADİGAR KALDI"

Ama daha güçlü, ama daha yeşil, karbon ayak izi sıfır olan ve gelecek adına depremlerle boğuşabilen ve depremler olduğunda ayakta kalabilen bir yapıyla tekrar Hatay'ı inşa edeceğiz. Bunun için bir, bir buçuk yıla ihtiyacımız var. Bir, bir buçuk yıl içerisinde sizlerden ricamız ata şehrinizdeki mallarınızı, topraklarınızı satmayın. Çünkü burası size ecdadınızdan yadigar kaldı. Sizler çocuklarınıza, torunlarınıza bu şehri bırakıp gideceksiniz.

"KİMSE GELECEK ADINA UMUTLARINI KIRMASIN"

Ama gitmeden önce hepimizin esas görevi bu şehre sahip çıkmak, bu şehri ayağa kaldırmak ve bu şehri geleceğe taşımak. Büyük bir badire atlattık ve o badireden ders alacağız. Hep birlikte omuz omuza bu şehri tekrardan inşa edeceğiz. Hatay, kırk asırlık Türk yurdu; Hatay, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Tayfur Sökmen'in ve hepimizin ecdadının bize emaneti… Hatay bizimdir, bizim kalacak. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Kimse malını satmasın, kimse toprağını satmasın, kimse gelecek adına umutlarını kırmasın."