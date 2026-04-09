1) LUNAPARKTA, 'SIFIR YER ÇEKİMİ' ADLI EĞLENCE ALETİNDEN FIRLADIĞI ANLAR KAMERADA

EDİRNE'de Sedat Çoktaş'ın (29), lunaparkta 'Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırlayıp yaşamını yitirdiği olayın, cep telefonuyla çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün akşam saatlerinde Lozan Caddesi'nin Tunca ve Meriç köprüleri arasındaki lunaparkta meydana geldi. Sedat Çoktaş, lunaparkta Sıfır yer çekimi' isimli eğlence aletinden fırladı. Durumu fark eden lunapark çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Sedat Çoktaş, ilk müdahalesinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çoktaş, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, Sedat Çoktaş'ın kaza geçirdiği lunaparkta gerekli önlemlerin alınıp, alınmadığı konusunda inceleme yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından lunapark sahibi ve 5 çalışan, ifadelerine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.Öte yandan, Çoktaş'ın eğlence aletinden fırladığı anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde Çoktaş'ın, hızla dönen aletten fırladıktan sonra kafasını direğe çarparak yere düştüğü anlar yer aldı.Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı