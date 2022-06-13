Lunapark kazası sonrası o oyuncak kaldırılıyor

ANTALYA'da, lunaparkta 3 çocuğun yaralandığı kazada savcılığın soruşturması devam ederken, işletme yetkilileri, oyuncağı parktan kaldırmak için çalışma başlattı. Kazaya ilişkin gözaltı kararı ve şikayet olmadığı da kaydedildi. Makina Mühendisleri Odası (MMO) Antalya Şube Başkanı Prof. Dr. İbrahim Atmaca, "Olası lunapark kazalarının önüne ancak konusunda uzman makine mühendislerinin denetimi ile geçilebilir" dedi.

Kaza, cumartesi günü Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi Atatürk Parkı'ndaki lunaparkta meydana geldi. 'Disko' adlı oyuncağın, çocukların bindiği sepet kısmı, mekanizmadan kopup, zemine düştü. Sepette sıkışan Buğra Yağız Koyun, Mete Atık ile Yakup Bilal Salarvan, hafif yaralandı. Çocuklar, itfaiye ekipleri gelene kadar oyuncağın içinde başaşağı oturur halde çıkarılmayı bekledi. Oyun parkı görevlilerinin ihbarıyla polis, itfaiye ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir kesme makasıyla çocukları sıkıştığı yerden çıkardı. Kurtarma çalışmaları sırasında çocukların aileleri ise panik yaşadı. Çocuklardan Buğra Yağız Koyun, "Eğleniyorduk. Bindiğimiz oyuncak kırılıp, ters döndü. Altında kaldık. İtfaiye beni ve arkadaşlarımı çıkardı. Ayağımda ağrı var" diye konuştu.

Atmaca, oda olarak lunaparklarda periyodik kontrolleri yapabilecek yetkinliğe sahip olduklarını belirterek, "TMMOB Makina Mühendisleri Odası olarak ülke genelindeki yaygın örgütlülüğümüz ve yetişmiş teknik personelimiz ile lunaparklardaki makinelerin sağlıklı ve güvenli kullanımına yönelik periyodik kontrollerinin yapılması için kamusal sorumluluk ile görev almaya hazır olduğumuzu belirtmek isteriz" diye konuştu.