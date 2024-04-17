Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, yeni görevine veda etti

Lüleburgaz İlçe Emniyet Müdürlüğü görevinden Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Polis Başmüfettişliğine atanan Osman Ünal, veda ziyaretlerinde bulundu.

Ünal, Kaymakam Salih Yüce'yi makamında ziyaret etti.

Yüce, görev sürecinde başarılı çalışmalar yürüten Ünal'a teşekkür ederek, yeni görevinin hayırlı olmasını diledi.

"Vize'nin Şairleri" Projesi

Vize Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen "Vize'nin Şairleri" Projesi kapsamında hazırlanan kitabın tanıtımı sürüyor.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Recep Akdemir ile beraberindeki öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Hilal Liliyar Özefsun'u ziyaret ederek kitabı takdim etti.

Akdemir, ziyarette, proje ile öğrencilerin kendilerine güvenlerini artırarak, sorumluluk alma ve topluluk karşısında kendilerini ifade etme becerilerini geliştirmelerini amaçladıklarını belirtti.

Öğrenciler tarafından yazılan şiirlerin kitap haline getirildiğini ifade eden Akdemir, 2022 yılında başlattıkları proje ile üçüncü kitabın basımının tamamlandığını kaydetti.

Özefsun da kitabın hazırlanmasında emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.

Çocuk şenliği yapılacak

Pınarhisar Belediyesince çocuk şenliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamada, şenliğin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda gerçekleştirileceği belirtildi.

Şenliğin mesire alanında gün boyu süreceği ifade edilen açıklamada, şenlik kapsamında alçak ip ve parkur oyunları, panayır oyunları, yüz boyama etkinliği, halk oyunları ve sihirbazlık gösterilerinin yapılacağı, ayrıca çocuklara çeşitli ikramlar ve hediyeler verileceği kaydedildi.